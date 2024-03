Chi è Jovan Kirovski, l'uomo scelto da Ibrahimovic per il nuovo Milan del futuro

Il primo "colpo" da dirigente dello svedese in rossonero potrebbe essere colui che lo ha portato al Los Angeles Galaxy. E non solo.

Sei anni fa, nel 2018, i due hanno scritto, insieme, una pagina comunque importante nella storia del calcio, sull'asse Europa-USA: Zlatan Ibrahimovic firma con i Los Angelex Galaxy, lasciando (momentaneamente) il "vecchio continente" per trasferirsi negli States. In MLS.

Una svola "epocale" che porta un nome, in primis: Jovan Kirovski. Direttore tecnico a LA. Il "tramite" perfetto che ha fatto sbarcare Ibra in America e, adesso, il nome "in cima alla lista" di Zlatan. O meglio, della sua nuova versione.

Perché il primo "colpo" da dirigente dello svedese, al Milan, potrebbe essere proprio lui: un passo verso il futuro.