Cheddira sta conquistando Conte: goal e tanto lavoro, può restare al Napoli?

Walid Cheddira è stato tra i giocatori che più hanno impressionato nel ritiro del Napoli: una sua permanenza adesso non è da escludere.

Il suo cartellino è di proprietà del Napoli dall’estate del 2023, ma di fatto ancora non si è avuta la possibilità di vederlo all’opera in una partita ufficiale con la maglia partenopea addosso.

Walid Cheddira, dopo una lunga gavetta e dopo i goal segnati in Eccellenza, in Serie D, C, B e nella scorsa stagione in Serie A con il Frosinone, ce la sta mettendo tutta per sfruttare l’occasione che gli è stata concessa.

Se infatti per molti il ritiro di Dimaro ha rappresentato soprattutto la possibilità di mettere benzina nelle gambe, prepararsi al meglio per la nuova annata calcistica ed apprendere i dettami del nuovo allenatore Antonio Conte, l’attaccante marocchino l'ha affrontato con un obiettivo in più: convincere tutti che può effettivamente essere un giocatore da Napoli.

Nelle ultime settimane è stato tra coloro che più hanno impressionato e nelle due amichevoli giocate dai partenopei ha rappresentato forse la sorpresa più gradita.

Lui, che più di altri sembrava solo di passaggio, sta dimostrando di avere le carte in regola per poter essere una risorsa e, chissà che l’ottimo lavoro sin qui svolto, unito a prestazioni estremamente convincenti, non possa spalancargli porte verso un futuro che in pochi avrebbero potuto probabilmente anche solo immaginare fino pochi giorni fa.