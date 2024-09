Cesare Prandelli torna in panchina: sarà l'allenatore di una Nazionale speciale

L'ex Ct azzurro si era ritirato ufficialmente a marzo 2023, ora per lui una nuova esperienza da allenatore.

Cesare Prandelli torna in panchina, ma solo per una causa molto speciale.

L'ex Ct azzurro, che in carriera ha allenato grandi club, aveva annunciato l'addio alla panchina nel marzo 2023.

Ora però per lui è arrivata una chiamata di quelle difficili da rifiutare. E no, non stiamo parlando dell'aspetto economico ma sociale e solidale.