Carnesecchi o Rui Patricio: chi gioca titolare tra i pali dell'Atalanta nel posticipo contro il Como

Atalanta vs Como

Possibile novità tra i pali dell'Atalanta nel posticipo contro il Como: perché Gasperini sta pensando di dar fiducia a Rui Patricio.

Marco Carnesecchi titolare, Rui Patricio riserva. Le gerarchie tra i pali dell'Atalanta, fino a questo momento, sono state chiare sia in campionato che in Champions League. Ma alla Dea, si sa, sono gerarchie sempre piuttosto mutevoli.

La situazione, non a caso, può cambiare presto. A partire da quando? Magari già dal prossimo impegno di campionato della formazione di Gian Piero Gasperini, che dopo aver battuto la Fiorentina e pareggiato contro l'Arsenal se la vedrà contro il Como lunedì, nel posticipo della quinta giornata.

Perché è proprio questa la possibile novità in vista della partita in programma tra due giorni: Carnesecchi in panchina, Rui Patricio titolare al suo posto.