Cambiaso giura amore: "La Juventus è il mio Real, un punto di arrivo"

Dall'interesse del Real Madrid al rapporto con Allegri e Thiago Motta, passando per il Fantacalcio: "Mi sono rovinato per Vlahovic".

Negli ultimi giorni le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti: il Real Madrid avrebbe puntato Andrea Cambiaso.

Il giocatore della Juventus, d'altronde, è ormai un punto fermo non solo in bianconero ma anche in Nazionale dove Spalletti non ci rinuncia praticamente mai.

Cambiaso però sembra avere le idee chiare sul suo futuro, tanto da respingere le sirene arrivate dalla Spagna.

E in una lunga intervista al 'Corriere dello Sport' si racconta a cuore aperto, spiegando anche la scelta di restare alla Juventus.