L'ex giocatore di Real Madrid e Napoli ha trovato una nuova squadra, a 37 anni giocherà nella Serie C spagnola.

La carriera da calciatore di Josè Maria Callejon non è ancora finita.

L'ex di Real Madrid e Napoli, dopo l'ultima sfortunata esperienza in Liga col Granada, ha trovato una nuova squadra.

37 anni compiuti lo scorso febbraio, Callejon ha firmato per un anno e giocherà ancora in Spagna. Ma in Serie C.