Calabria va via dal Milan? Le voci sulla Roma e le offerte dall'estero: la situazione

Accostato alla Roma e richiesto dall’estero: quale sarà il futuro di Calabria, terzino in scadenza con il Milan a giugno 2025. La situazione attuale.

Il suo nome è tornato al centro del mercato, specialmente dopo l’ormai imminente arrivo di Emerson Royal in rossonero. Davide Calabria può lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato?

Il terzino rossonero ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e ancora non è stata trovata un’intesa per il rinnovo: la vera partita intorno al futuro di Calabria ruota infatti intorno alla possibilità di prolungare o meno con i rossoneri.

Negli ultimi giorni il nome di Calabria è stato accostato alla Roma all’interno dell’operazione che avrebbe potuto portare Abraham in rossonero. Ma intorno al capitano del Milan sono circolate anche voci di un interessamento del Tolosa e del Galatasaray. Ma come stanno oggi le cose intorno al futuro di Davide Calabria?

