Bissouma respira gas esilarante e viene punito, perché il Tottenham lo ha sospeso? Come funziona in Inghilterra

Leicester City vs Tottenham Hotspur

Il Tottenham sospende Bissouma per il video circolato negli ultimi giorni, seguendo quanto deciso dal Regno Unito nel 2023.

Yves Bissouma, giocatore del Tottenham, non prenderà parte alla prima partita di Premier League tra gli Spurs e il Leicester. Il motivo corre sui social, ormai virale: in un video pubblicato sulla propria pagina Instagram, infatti, il maliano era intento a respirare gas esilarante.

Per questo motivo, infatti, il Tottenham ha deciso di sospendere Bissouma, che potrà tornare a disposizione di mister Postecoglou solamente dalla seconda giornata: "Sono nel calcio da molto tempo" fa sapere il tecnico. "Quando si verifica una situazione come questa, bisogna valutare il tutto In primo luogo, c'è una persona, è Biss e ha preso una decisione sbagliata".

"La porta è aperta per lui e speriamo di poterlo aiutare a prendere le decisioni giuste, che hanno un impatto sul gruppo" continua Postecoglou. "Si tratta di prendere decisioni migliori".