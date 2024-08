Bennacer non si allena: può lasciare il Milan e fare spazio ad un altro centrocampista

Per il terzo giorno consecutivo Bennacer non si è allenato: il suo addio al Milan favorirebbe un nuovo acquisto a centrocampo.

No, il mercato del Milan non è finito, nonostante i rossoneri abbiano già portato a termine tutte le priorità per rinforzare la rosa.

Tanto dipenderà dall'eventuale cessione di Ismael Bennacer, che anche oggi non era presente a Milanello per allenarsi, a dimostrazione che il suo addio è più che una possibilità.

La soluzione più concreta per Bennacer in questo momento è rappresentata dall'Arabia Saudita, che già in passato si era mossa per lui.

La sua partenza favorirebbe un nuovo innesto a centrocampo e non a caso il Milan sta continuando a tenere vive diverse piste come quella per Koné e Rabiot.