Baldanzi chiama De Rossi: show con l'Under 21 per prendersi la Roma

La tripletta di Tommaso Baldanzi alla Norvegia sa di segnale a De Rossi per trovare più spazio alla Roma: Soulé & co. sono avvisati.

Tre squilli in 70 minuti. Tommaso Baldanzi c'è e vuole dimostrarlo a Daniele De Rossi, candidandosi ad arma in più della Roma dopo la sosta.

Troppo poco lo spazio riservato fin qui in giallorosso all'ex Empoli, troppo fragoroso lo show regalato dal fantasista con la maglia dell'Under 21 in Norvegia per lasciare indifferente chi staziona a Trigoria.

E allora ecco che la ripresa del campionato può regalare un 'altro' Baldanzi, più centrale nel progetto DDR grazie allo stato di grazia mostrato in Nazionale.