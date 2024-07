Aubameyang sta per lasciare il Marsiglia: giocherà in Arabia Saudita

Nuova avventura in arrivo per Aubameyang: vicina la firma con l'Al-Qadsiah, club che ha da poco ufficializzato l'ingaggio di Nacho.

Si avvia verso i titoli di coda l'esperienza di Pierre-Emerick Aubameyang al Marsiglia, trascinato fino in semifinale di Europa League dove è arrivata l'eliminazione per mano dei futuri campioni dell'Atalanta.

Come riportato da Fabrizio Romano, il bomber gabonese sta per salutare la Francia e l'Europa: trattativa in via di definizione con l'ambizioso Al-Qadsiah, club neopromosso nella Saudi Pro League.

Qui troverà Nacho Fernandez, già ufficializzato da svincolato dopo il termine dell'avventura al Real Madrid.