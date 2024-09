Atalanta-Como 2-3, pagelle e tabellino: clamorosa rimonta dei lariani, prima vittoria in Serie A per Fabregas

Zappacosta illude la Dea che poi sparisce dal campo. Il Como ne fa tre in 12': Strefezza, autorete di Kolasinac e Fadera. Al 97' il 2-3 di Lookman.

La grande impresa che fa calare il sipario sulla quinta giornata di Serie A la firma il Como di Cesc Fabregas che, con un clamoroso 3-2, sbanca il Gewiss Stadium di Bergamo e stende l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I lariani tornano a vincere una partita in Serie A dopo 21 anni, ovvero dalla sfida contro il Torino risalente al lontanissimo 2003.

Un finale totalmente inaspettato, quantomeno dopo quanto visto nella prima frazione di gioco, con la Dea in controllo totale del match e subito avanti grazie alla splendida volée di Zappacosta.

Nella ripresa, però, inizia una partita nella partita. Al rientro dagli spogliatoi l'Atalanta non c'è più e il Como ne fa tre in un fazzoletto di dodici minuti: Strefezza firma il conto pari con un gran destro a giro, poi la conclusione di Nico Paz 'provoca' l'autorete di Kolasinac. Il punto esclamativo arriva all'imbocco dell'ultima mezz'ora quando Fadera in transizione griffa una serata storica. A tempo praticamente scaduto l'Atalanta trova il goal del 2-3 su rigore, procurato da Vlahovic, e trasformato da Lookman. Ma per i sogni di rimonta è ormai troppo tardi.