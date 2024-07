Amrabat torna alla Fiorentina dal Manchester United, ma non resterà: dove può andare

I Red Devils hanno deciso di non riscattare il marocchino, che però pare destinato a partire di nuovo: sirene dall'Inghilterra e dalla Turchia.

Sofyan Amrabat torna alla Fiorentina. Lo scenario più plausibile si è concretizzato: il Manchester United ha deciso di non far valere l'opzione di riscatto presente nel contratto del centrocampista marocchino, all'interno dell'operazione concretizzata un anno fa.

Amrabat, di fatto, torna ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. E dunque, almeno in teoria, può essere schierato nella probabile formazione viola di inizio stagione, magari accanto a Mandragora, rimasto a Firenze al contrario dei vari Arthur, Duncan e Bonaventura.

Nella pratica, però, non sarà così. Amrabat, a meno di sorprese, lascerà la Fiorentina per la seconda volta in un anno. E forse, stavolta, in maniera definitiva.