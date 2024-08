Almqvist resta in Serie A e firma con il Parma: è fatta per l'arrivo dell'ex leccese

I ducali hanno messo le mani sull'ex esterno del Lecce, non riscattato dai pugliesi al termine dello scorso campionato: arriva dal Rostov.

Piuttosto dormiente in questa finestra di mercato, il neopromosso Parma si muove e mette a segno un discreto colpo per la parte destra della classifica della Serie A: è in arrivo Pontus Almqvist, ex esterno del Lecce.

Secondo Sky Sport la trattativa tra i ducali e il Rostov, proprietario del cartellino dello svedese, è arrivata alla fumata bianca. E dunque Almqvist può considerarsi un nuovo giocatore del Parma, al netto dello svolgimento delle visite mediche di rito.

Lo stesso Almqvist si presenterà a Parma nel pomeriggio per effettuare i test fisici e firmare il proprio contratto.