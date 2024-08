Addio a Sven-Goran Eriksson, l'allenatore gentiluomo e giramondo: innamorato del calcio e della vita, ha fatto la storia della Lazio Serie A Lazio

Una carriera in giro per il mondo in panchina e una vita all'insegna del rispetto: dalla Svezia alla Cina, passando per i trionfi con la Lazio.