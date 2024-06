Pronostic Suisse Italie - Euro 2024 29/06/2024 : Match nul et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Suisse Italie, comptant pour les 8e de finale de l'Euro 2024, ce samedi à 18h.

Pronostic Suisse Italie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Suisse Italie : probabilités et cotes

Match nul ⭐ avec des cotes de @2.90 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 34,5 % que le match aille en prolongation.

que le match aille en prolongation. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @2.10 sur Winamax, indiquant une probabilité de 47,6 %, selon notre algorithme, que les deux équipes trouvent le chemin des des filets.

selon notre algorithme, que les deux équipes trouvent le chemin des des filets. Multi Buts : 1 ou 2 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1.50 sur Betclic, représentant une probabilité de 66,6 % qu'un ou deux buts soient marqués durant les 90 minutes du temps réglementaire.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Suisse et l'Italie s'affrontent dans le premier match des huitièmes de finale de l'Euro 2024, qui se déroulera au stade Olympique de Berlin le samedi 29 juin. La Suisse, deuxième du groupe A, affronte les champions en titre, l'Italie, qui a obtenu sa place en terminant deuxième du groupe B.

La campagne de la Suisse à l'Euro 2024 a commencé en force avec une victoire 3-1 contre la Hongrie, suivie de deux matchs nuls 1-1 contre l'Écosse et l'Allemagne. Malgré l'absence de victoire lors de leurs deux derniers matchs, la Suisse a montré de la résilience et de la discipline tactique. Leur performance contre l'Allemagne, où ils étaient à deux minutes de finir en tête du groupe, a démontré leur potentiel à défier les Azzurri.

Le parcours de l'Italie jusqu'aux huitièmes de finale a été dramatique, avec un égalisateur de Mattia Zaccagni à la 98e minute contre la Croatie pour assurer leur place. Les Azzurri ont connu un tournoi mitigé jusqu'à présent, mais ils ont l'habitude de se surpasser en phases à élimination directe.

L'entraîneur Luciano Spalletti fait face à un dilemme tactique avec la potentielle suspension de Riccardo Calafiori et la question de jouer avec une défense à trois. La défense italienne devra être solide pour gérer la puissance de contre-attaque de la Suisse.

Les effectifs probables pour Suisse Italie

La composition probable pour la Suisse en 3-5-1-1 :

Sommer ; Schär, Akanji, Rodríguez ; Zuber, Xhaka, Freuler, Aebischer ; Ndoye, Vargas ; Embolo.

La composition probable pour l'Italie en 3-5-2 :

Donnarumma ; Darmian, Mancini, Bastoni ; Di Lorenzo, Cristante, Barella, Pellegrini, Dimarco ; Chiesa, Scamacca.

La Suisse a un mélange équilibré d'expérience et de jeunesse, ce qui en fait un adversaire très fort. L'équipe suisse a été impressionnante tout au long du tournoi. Le gardien Yann Sommer n'a eu à effectuer que cinq arrêts, démontrant la solidité de leur défense.

Des joueurs clés comme Granit Xhaka et Ricardo Rodríguez apportent une expérience vitale, tandis que Dan Ndoye, qui a marqué son premier but international senior contre l'Allemagne, ajoute une menace offensive.

La Suisse n'a pas battu l'Italie depuis 31 ans, leur dernière victoire remontant à mai 1993. Cependant, ils ont terminé devant l'Italie lors de la dernière campagne de qualification pour la Coupe du Monde, indiquant leur capacité à défier les Azzurri.

Depuis l'Euro 2016, l'Italie a constamment atteint les huitièmes de finale, nécessitant souvent des prolongations pour progresser. Notamment, 15 des 26 derniers matchs à élimination directe de l'Italie se sont prolongés, ce qui témoigne de leur résilience.

Suisse vs Italie Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 2.10 sur Winamax

La Suisse a adopté une formation 3-4-2-1 sous Murat Yakin, qui a offert une meilleure solidité défensive. Avec Xhaka et Freuler contrôlant le milieu de terrain, et Vargas et Embolo ajoutant de l'imprévisibilité en attaque, la Suisse peut être un adversaire difficile à percer. La défense italienne, dirigée par l'excellent Gianluigi Donnarumma, devra être vigilante face à l'attaque dynamique de la Suisse.

Malgré leurs difficultés, les Azzurri ont la qualité pour mieux performer. L'acuité tactique de Spalletti sera mise à l'épreuve alors qu'il cherchera à trouver le bon équilibre entre défense et attaque. Un passage à une défense à trois pourrait offrir plus de stabilité défensive, mais il est crucial que les joueurs les plus créatifs d'Italie, comme Fagioli et Chiesa, aient la liberté d'influencer le jeu.

Suisse vs Italie Bet 3 : Multi Buts : 1 ou 2 dans le match @ 1.50 sur Betclic

La discipline tactique de la Suisse et l'expertise de l'Italie en phase à élimination directe posent les bases d'un affrontement passionnant en huitièmes de finale à Berlin. L'équipe de Yakin a un solide bilan dans les grands tournois récents, atteignant les phases à élimination directe lors de leurs six dernières apparitions, derrière seulement la France avec huit. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 13 derniers matchs à l'Euro, à l'exception des tirs au but.

L'Italie, quant à elle, a l'expérience et le pedigree, ayant disputé plus de prolongations dans les grands tournois que toute autre nation.

Pour la Suisse, le leadership de Granit Xhaka au milieu de terrain et la fiabilité de Yann Sommer dans les buts sont cruciaux. Défensivement, l'organisation de Manuel Akanji sera vitale pour contenir l'Italie.

L'Italie, en revanche, comptera sur la créativité de Federico Chiesa, un acteur clé de l'Euro 2021, qui devrait jouer un rôle déterminant. Sa capacité à créer des occasions pourrait être décisive si Gianluca Scamacca, l'avant-centre italien avec 12 buts en club depuis mars, retrouve son efficacité devant le but.

