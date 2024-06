Pronostic France Belgique - Euro 2024 01/07/2024 : Les Bleus l'emportent et Griezmann buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Belgique, comptant pour les 8e de finale de l'Euro 2024, ce lundi à 18h.

Pronostic France Belgique : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Belgique : probabilités et cotes

Victoire de la France ⭐ avec des cotes de @1.90 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 52,6 %, selon notre algorithme, pour les Français de gagner.

selon notre algorithme, pour les Français de gagner. Antoine Griezmann buteur ⭐ avec des cotes de @3.90 sur Winamax, indiquant une probabilité de 25,6 % pour l'attaquant français de marquer.

pour l'attaquant français de marquer. Moins de 0,5 buts pour la Belgique ⭐ avec des cotes de @2.20 sur Betclic, représentant une probabilité de 45,5 % que la France empêche leurs adversaires belges de marquer.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deux nations qui n'ont pas répondu aux attentes lors de la phase de groupes se rencontrent à Düsseldorf pour une place en quart de finale de l'Euro 2024. Classées deuxième et troisième au classement mondial de la FIFA, on pourrait s'attendre à ce que cette rencontre ait lieu bien plus tard dans la compétition. Cependant, avec seulement une victoire chacune en trois matchs, elles ont toutes deux terminé deuxièmes de leurs groupes.

Avec une victoire et deux matchs nuls, la France n'a pas réussi à terminer en tête de son groupe pour la première fois depuis 2012. Bien qu'invaincue, elle se retrouve maintenant du côté le plus difficile du tirage après avoir terminé deuxième du groupe D. De plus, l'insatisfaction de Kylian Mbappé avec son masque facial pour l'Euro 2024 ajoute une couche de préoccupation pour l'équipe.

Les trois premiers matchs de la Belgique ont été frustrants, avec des résultats variés. Ils ont perdu leur match d'ouverture contre la Slovaquie, battu les vainqueurs éventuels du groupe E, la Roumanie, avant de faire match nul avec l'Ukraine. Cela a laissé les hommes de Domenico Tedesco en tant que dauphins d'un groupe qu'ils auraient dû remporter relativement facilement. Leur punition est un huitième de finale contre la nation la mieux classée d'Europe.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour France Belgique

La composition probable de la France en 4-2-3-1 :

Maignan ; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez ; Kanté, Tchouaméni ; Dembélé, Griezmann, Rabiot ; Mbappé.

La composition probable de la Belgique en 4-2-3-1 :

Casteels ; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate ; Tielemans, Onana, Lukebakio, De Bruyne, Doku ; Lukaku.

Les meilleurs paris à prendre pour France Belgique

France vs Belgique Pari 1 : Victoire de la France @1.90 sur Parions Sport

Didier Deschamps a fait face à des critiques pour les performances en dessous de la moyenne de son équipe en Allemagne. Pendant ce temps, l'équipe de Domenico Tedesco a été huée par ses propres fans après le match nul sans but contre l'Ukraine.

Il est difficile de ne pas avoir un sentiment de déjà-vu avec cette équipe française. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont du mal au début d'un tournoi pour aller très loin. Ils ont atteint la finale de trois des quatre derniers grands tournois.

La Belgique semblait bien en dessous de son niveau, comptant sur une passe décisive de Kevin De Bruyne pour leur tranchant. De grandes attentes ont été placées sur son coéquipier de Manchester City, Jeremy Doku, mais il a souvent déçu avec son dernier ballon. Pourtant, un Romelu Lukaku sans but affiche une figure frustrée à l'avant. On s'attend à ce que la France ait trop de vitesse, de mouvement et de verve pour une nation ayant un Jan Vertonghen de 37 ans à côté du souvent fautif Wout Faes dans leur ligne de défense.

France vs Belgique Pari 2 : Antoine Griezmann buteur @ 3.90 sur Winamax

Kylian Mbappé serait mécontent de son masque facial pour l'Euro 2024 en raison de sa vision périphérique "sévèrement limitée". En conséquence, bien que le capitaine français ait marqué sur penalty contre la Pologne, nous pensons qu'il est utile de chercher ailleurs un buteur à un prix intéressant.

Antoine Griezmann a été vif pendant ses 209 minutes de jeu jusqu'à présent, avec ses expected goals de 1,56, le huitième plus élevé du tournoi et seulement derrière Mbappé parmi les Français. Il tire en moyenne toutes les 26 minutes de jeu, avec trois de ses huit tentatives jusqu'à présent obligeant le gardien à effectuer un arrêt.

Le joueur de 33 ans garde de bons souvenirs du Championnat d'Europe, ayant été le meilleur buteur avec six buts en 2016. Il sera impatient de marquer lors de l'édition 2024 contre une défense belge qui semble incertaine au mieux.

France vs Belgique Pari 3 : Moins de 0,5 buts pour la Belgique dans le match @ 2.20 sur Betclic

La Belgique a semblé désarticulée dans le tournoi jusqu'à présent. Jeremy Doku a offert une sortie de vitesse et de course directe, mais son dernier ballon a souvent été dans un espace ouvert ou trop fort.

Les Diables Rouges n'ont pas marqué dans deux de leurs trois matchs de groupe, leur jeu offensif semblant souvent laborieux. Les choses ne vont pas s'améliorer ici.

La France n'a pas encaissé de but dans le jeu ouvert lors de ses trois matchs de groupe, avec le penalty de Robert Lewandowski (tiré deux fois) étant la seule fois où Mike Maignan a été battu. Avant cela, le Chili était la dernière équipe à marquer contre les hommes de Didier Deschamps en mars, et plus de sept heures de football ont été jouées depuis.

