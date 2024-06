Pronostic Allemagne Danemark - Euro 2024 29/06/2024 : Victoire de la Mannschaft et moins de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Allemagne Danemark, deuxième 8e de finale de l'Euro 2024, ce samedi à 21h.

Pronostic Allemagne Danemark : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne Danemark : probabilités et cotes

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ à des cotes de @1.68 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 57,8 % d'un match avec peu de buts.

d'un match avec peu de buts. Multi Buts : 2 ou 3 buts dans le match ⭐ à des cotes de @1.88 sur Winamax, indiquant une probabilité 53,1 %, selon notre algorithme, qu'un ou deux buts soient marqués durant la rencontre.

selon notre algorithme, qu'un ou deux buts soient marqués durant la rencontre. Moins de 24,5 tirs dans le match ⭐ à des cotes de @1.72 sur Betclic, représentant une probabilité de 58,1 % qu'il n'y ait pas plus de 24 tirs dans les 90 minutes.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que les phases à élimination directe de l'Euro 2024 commencent, l'Allemagne vise à poursuivre son parcours sans défaite et à se rapprocher d'un potentiel quart de finale contre l'Espagne. Le Danemark, rappelant leur triomphe surprenant de l'Euro 1992 contre l'Allemagne, espère une autre surprise historique. La scène est prête pour une bataille intrigante à Dortmund.

Une Allemagne favorite

L'Allemagne entre dans cette phase à élimination directe invaincue, ayant terminé en tête du groupe A. L'équipe de Julian Nagelsmann a montré un jeu d'attaque fluide et un milieu de terrain dominant. Cependant, leur match nul contre la Suisse a soulevé des questions sur la solidité défensive.

Les milieux de terrain clés Jamal Musiala, Toni Kroos et Ilkay Gündogan ont été essentiels, tandis que Kai Havertz et Florian Wirtz ont excellé en attaque. Niclas Füllkrug, qui a marqué deux fois en tant que remplaçant, y compris un égalisateur crucial en fin de match contre la Suisse, pousse pour une place de titulaire.

L'Allemagne, hôte de cet Euro 2024, a un objectif clair : remporter la compétition et soulever son quatrième titre européen. Après une élimination en huitièmes de finale lors du dernier Euro en 2021, la Mannschaft est déterminée à faire mieux cette année.

La phase de poules a été globalement maîtrisée par l'Allemagne, avec deux victoires convaincantes contre la Hongrie (2-0) et l'Écosse (5-1). Cependant, l'équipe a montré quelques signes de faiblesse lors de son dernier match contre la Suisse, concédant un match nul (1-1) dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but de Niclas Füllkrug.

Niclas Füllkrug, auteur de deux buts dans la compétition, a été l'un des sauveurs de l'Allemagne lors de la phase de poules. Son but égalisateur dans les arrêts de jeu contre la Suisse a permis à la Mannschaft de terminer en tête du groupe A et d'éviter la deuxième place. L'attaquant du Borussia Dortmund aura à cœur de continuer sur sa lancée lors de la phase à élimination directe, où il pourra compter sur le soutien d'un public acquis à sa cause.

L'Allemagne possède une attaque redoutable, qui a inscrit huit buts en phase de poules. Elle aura fort à faire en huitièmes de finale face au Danemark, une équipe solide et bien organisée. Mais les Allemands ont l'avantage de jouer à domicile, dans leur antre du Signal Iduna Park, où ils ont l'habitude de faire trembler les filets adverses.

L'incertitude danoise

Le Danemark a terminé deuxième du groupe C grâce à son meilleur record disciplinaire par rapport à la Slovénie après avoir fait match nul lors de ses trois matchs. L'équipe de Kasper Hjulmand est connue pour être difficile à percer plutôt que pour sa puissance offensive. Pierre-Emile Hojbjerg a été une force au milieu de terrain, et Christian Eriksen continue d'être une force créative. Cependant, ils doivent générer plus d'occasions en jeu ouvert pour menacer les hôtes.

Le Danemark, champion d'Europe en 1992 et demi-finaliste du dernier Euro, avait de grands espoirs pour cet Euro 2024. Mais les Scandinaves ont déçu leurs supporters en ne parvenant pas à gagner le moindre match de leur groupe.

Le Danemark a concédé trois matchs nuls consécutifs contre la Slovénie (1-1), l'Angleterre (1-1) et la Serbie (0-0). Cette série de contre-performances a coûté cher aux Danois, qui ont terminé 3e de leur groupe et se sont malgré tout qualifiés pour les huitièmes de finale.

L'un des principaux problèmes du Danemark dans cet Euro a été son manque d'efficacité offensive. Les Danois ont créé de nombreuses occasions de but mais n'ont pas réussi à les concrétiser. La faute à un manque de réussite devant le but et à un certain déchet technique dans la dernière passe.

Le Danemark affronte donc l'Allemagne en huitièmes de finale. Un adversaire redoutable, qui est l'un des favoris de la compétition. Les Danois auront besoin d'un grand match pour espérer se qualifier pour les quarts de finale.

Les effectifs probables pour Allemagne Danemark

La composition probable pour l'Allemagne en 4-2-3-1 :

Neuer ; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt ; Andrich, Kroos ; Musiala, Gündoğan, Wirtz ; Havertz.

La composition probable pour le Danemark en 3-4-1-2 :

Schmeichel ; Andersen, Christensen, Vestergaard ; Mæhle, Delaney, Højbjerg, Kristiansen ; Eriksen ; Højlund, Wind.

Allemagne vs Danemark Pari 1 : Moins de 2,5 buts dans le match @1.68 sur Parions Sport

La force de l'Allemagne réside dans son milieu de terrain dynamique et son attaque polyvalente. Leur capacité à changer de jeu et à créer des occasions de marquer sous divers angles, notamment grâce à Musiala et Wirtz, en fait un adversaire redoutable. La capacité de Musiala à débloquer les défenses sera cruciale. Au milieu de terrain, Kroos et Gündoğan devraient contrôler le tempo et créer des opportunités.

Cependant, les failles défensives, comme on l'a vu contre la Suisse, pourraient être exploitées par le Danemark.

Le système en 3-5-2 des Danois met l'accent sur la solidité défensive, avec Jannik Vestergaard, Andreas Christensen et Joachim Andersen formant une solide ligne arrière. Leur défi sera d'offrir un meilleur service aux attaquants Jonas Wind et Rasmus Højlund et de trouver des solutions créatives dans le dernier tiers.

Allemagne vs Danemark Pari 2 : Multi Buts 2 ou 3 buts dans le match @ 1.88 sur Winamax

L'Allemagne doit ajuster sa défense avec Jonathan Tah suspendu pour accumulation de cartons jaunes et Antonio Rüdiger incertain en raison d'une blessure à la cuisse. Nico Schlotterbeck devrait remplacer Tah, et Waldemar Anton pourrait entrer en jeu si Rüdiger n'est pas apte. Sinon, Nagelsmann devrait maintenir son équipe établie, avec Füllkrug probablement sur le banc malgré ses performances marquantes.

Le Danemark sera sans Morten Hjulmand, qui est suspendu. Thomas Delaney, de retour après une maladie, est un remplaçant probable. Christian Norgaard de Brentford est une autre option pour renforcer le milieu de terrain.

Le record historique entre les deux nations est assez équilibré, avec l'Allemagne revendiquant 15 victoires contre 8 pour le Danemark. Trois des quatre dernières rencontres se sont terminées par des nuls, y compris un 1-1 lors de leur dernier match amical en juin 2021.

Allemagne vs Danemark Pari 3 : Moins de 24,5 tirs dans le match @ 1.72 sur Betclic

Le Danemark dépend fortement des contributions défensives de Pierre-Emile Hojbjerg et des compétences de jeu de Christian Eriksen. Avec Hjulmand suspendu, la responsabilité de mener le jeu pourrait incomber à Joachim Andersen, connu pour ses capacités de porteur de ballon depuis l'arrière.

Sans leurs deux principaux défenseurs centraux, l'Allemagne pourrait être moins encline à prendre des risques et à pousser la ligne défensive haute, ce qui pourrait mener à un match prudent. Les deux équipes compteront sur les situations de balle arrêtée, ayant chacune créé 16 opportunités de tir jusqu'à présent.

Dans l'ensemble, la qualité offensive de Die Manschaft et l'avantage de jouer à domicile devraient être décisifs. Malgré leur résilience, le Danemark n'a trouvé le filet que deux fois, faisant match nul lors de ses trois matchs de groupe avec une production offensive limitée. Même avec des changements potentiels, la défense de l'Allemagne devrait avoir suffisamment de qualité pour contenir le Danemark.

