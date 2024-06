Pronostic Angleterre Slovaquie - Euro 2024 30/06/2024 : Les Three Lions gagnent à la mi-temps et à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Angleterre Slovaquie, comptant pour les 8e de finale de l'Euro 2024, ce dimanche.

Pronostic Angleterre Slovaquie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre Slovaquie : probabilités et cotes

Angleterre/Angleterre mi-temps/fin de match ⭐ avec des cotes de @1.95 sur Parions Sport, signifiant une probabilité de 51,3 % , selon notre algorithme, que les Three Lions l'emportent à la mi-temps et à la fin du match.

, selon notre algorithme, que les Three Lions l'emportent à la mi-temps et à la fin du match. Moins de 2,5 buts dans la rencontre ⭐ avec des cotes de @1.68 sur Winamax, signifiant une probabilité de 58,8 % qu'il y ait deux buts ou moins dans le match.

qu'il y ait deux buts ou moins dans le match. Harry Kane buteur ⭐ avec des cotes de @2.06 sur Betclic, signifiant une probabilité de 48,8 %.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Angleterre et la Slovaquie se rencontrent à Gelsenkirchen en huitièmes de finale de l'Euro 2024 dimanche soir. Malgré une phase de groupes décevante, l'Angleterre se retrouve du côté le plus faible du tableau.

Des Anglais décevants

La France, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne et l'Espagne sont de l'autre côté du tableau. Bien que les Trois Lions soient les favoris des paris contre la Slovaquie pour ce match, ils n'ont marqué que deux buts en phase de groupes. L'équipe de Gareth Southgate a fait match nul avec le Danemark et la Slovénie.

L'Angleterre, désignée comme l'un des grands favoris de cet Euro 2024, a donc largement déçu depuis le début du tournoi. Malgré une première place obtenue dans un groupe D, les Three Lions ont peiné à convaincre.

Si les Anglais ont débuté leur Euro par une victoire contre la Serbie (1-0), ils ont ensuite été tenus en échec par le Danemark (1-1) dans une rencontre qu'ils auraient très bien pu perdre. Enfin, ils ont livré une nouvelle prestation décevante contre la Slovénie (0-0), où ils ont montré beaucoup de difficultés à déployer leur jeu.

L'Angleterre est toujours à la recherche de son premier titre depuis la Coupe du monde remportée à domicile en 1966. Mais pour le moment, les Three Lions ne semblent pas en mesure de mettre fin à cette interminable attente cette année.

Mais les Anglais n'ont plus le droit à l'erreur avec le début de la phase à élimination directe. Ils devront impérativement se surpasser en huitièmes de finale s'ils veulent éviter une immense désillusion.

La Slovaquie n'a rien à perdre

Troisième du groupe E avec quatre points, la Slovaquie s'est qualifiée en tant que meilleure troisième . Leur phase de groupes a été en dents de scie, commençant par une victoire contre la Belgique avant de perdre contre l'Ukraine et de faire match nul avec la Roumanie.

Une victoire ici serait la première fois que la Slovaquie atteint les quarts de finale d'un grand tournoi depuis qu'elle faisait partie de la Tchécoslovaquie.

Après une élimination prématurée lors de l'Euro 2020, la Slovaquie a créé la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Il s'agit de la deuxième fois que la sélection slovaque atteint ce stade de la compétition depuis son indépendance dans les années 1990, après 2016.

Les Slovaques ont démarré leur Euro de la meilleure des manières en s'imposant face à la Belgique, l'un des favoris de la compétition (1-0). Cette victoire surprise a permis aux Slovaques de prendre la tête de leur groupe.

Malheureusement, la Slovaquie n'a pas pu confirmer sa performance initiale lors de son match suivant contre l'Ukraine. Menant au score à la mi-temps, les Slovaques se sont finalement inclinés (2-1), manquant ainsi de se qualifier directement pour les huitièmes de finale dès la deuxième journée.

Lors de leur dernier match de groupe, les Slovaques ont concédé un match nul (1-1) contre la Roumanie. Un résultat peut-être décevant mais suffisant pour s'emparer de la troisième place de leur groupe.

La qualification de la Slovaquie pour les huitièmes de finale est donc amplement méritée. Les Slovaques ont fait preuve d'un état d'esprit combatif et d'une solidarité exemplaire tout au long du tournoi. Ils ont également montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe.

Les effectifs probables pour Angleterre Slovaquie

Le XI probable de l'Angleterre :

Pickford ; Walker, Stones, Guehi, Trippier ; Rice, Mainoo ; Saka, Bellingham, Foden ; Kane.

Le XI probable de la Slovaquie :

Dubravka ; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko ; Kucka, Lobotka, Duda ; Schranz, Strelec, Haraslin.

Angleterre vs Slovaquie Pari 1 : Angleterre devant à la mi-temps et à la fin du match @1.95 sur Parions Sport

L'Angleterre a bien commencé contre la Serbie. Leurs performances contre le Danemark et la Slovénie n'étaient guère impressionnantes, mais nous nous attendons à ce qu'ils progressent en phases à élimination directe.

Depuis que Southgate a pris les rênes, les Trois Lions ont pris l'habitude de passer les phases de groupes avant de monter en puissance en phases finales. Il y a un chemin très favorable vers la finale avec la disposition du tableau, et nous pensons que l'Angleterre va démarrer en trombe dimanche soir.

La Slovaquie a peut-être surpris la Belgique lors de la première journée, mais leur défaite contre l'Ukraine et leur match nul avec la Roumanie reflètent le niveau de cette équipe.

Angleterre vs Slovaquie Pari 2 : Moins de 2,5 buts au total dans le match @ 1,68 sur Winamax

Même si l'Angleterre offre une meilleure performance, le match ne sera pas un thriller. Southgate privilégie la solidité défensive, et il ne prendra pas de risques en huitièmes de finale.

L'Angleterre a concédé seulement 1,42 expected goals lors de ses trois matchs de groupe, ce qui était confortablement le meilleur score de la compétition. L'Écosse était la seule équipe à générer moins d'expected goals que la Slovaquie.

Après avoir concédé seulement quatre buts en huit matchs de qualification, la formule de l'Angleterre est claire. L'attaque de la Slovaquie n'est pas non plus bénie avec des talents de classe mondiale. Seuls deux joueurs de leur effectif ont marqué plus de sept buts internationaux, et aucun de leurs attaquants n'a une moyenne supérieure à un but tous les 4,5 matches.

Angleterre vs Slovaquie Pari 3 : Harry Kane buteur @ 2.06 sur Betclic

Harry Kane a été la cible de certaines critiques très médiatisées cet été. Une grande partie a été sévère. Kane est potentiellement le meilleur joueur anglais de tous les temps et l'un des meilleurs attaquants du monde, donc il n'y a aucun doute qu'il débutera ce match de huitièmes de finale.

Vainqueur du Soulier d'Or européen 2023-2024, Kane est un performeur éprouvé en tournoi. Il a remporté le Soulier d'Or lors de la Coupe du Monde 2018, a marqué deux fois au Qatar et trois fois à l'Euro 2020.

L'Angleterre a une bonne chance de gagner un penalty ici, étant donné le bloc bas inévitable de la Slovaquie. Kane sera également une menace en jeu ouvert. Compte tenu de son record international sensationnel, nous apprécions la valeur de parier sur Kane pour marquer à tout moment.

