Code promo Pokerstars : jusqu'à 100€ offerts en octobre 2024 !

Envie d'opter pour une inscription sur Pokerstars ? Grâce au code promo Pokerstars sport, vous allez bénéficier de 100€ de freebets offerts.

Code promo Pokerstars sport : jusqu'à 100€ offerts

Enfin prêt à bénéficier du code promo Pokerstars sport ? Il faut savoir qu'il est très intéressant.

Il permet de profiter d'un premier pari remboursé s'il est perdant. En cas premier pari perdu, le montant est remis en intégralité, dans la limite de 100€. Le bonus sera alors crédité en deux freebets. La première moitié est remise après le résultat du pari.

Pour la deuxième partie du bonus, il va falloir attendre un peu. Le joueur va la récupérer après le placement de son cinquième pari sportif, avec de l'argent réel. Besoin d'un exemple ? Imaginons que vous choisissiez de placer un premier pari de 70€ et qu'il est perdant. Pokerstars vous remet 35€ de freebets dans la foulée du pari perdant. Il crédite ensuite les 35€ de freebets après le placement du cinquième pari sportif sur le bookmaker.

Il y a cependant une dernière chose importante à savoir. Il s'agit de l'utilisation d'un freebet. Lorsque vous en placez un, seuls les gains nets sont récupérés, après un pari gagnant. Par exemple, pour un freebet de 10€, lorsque le pari est remporté, vous allez obtenir 10€ sur votre solde d'argent réel.

Code promo Pokerstars : comment en profiter ?

C'est la première étape pour espérer profiter du code promo Pokerstars sport. Bien évidemment, il est indispensable de posséder un compte sur le bookmaker. Avant toute chose, sachez qu'une inscription sur un site de paris sportifs en France n'est pas pour tout le monde. Celui qui souhaite s'inscrire doit avoir l'âge légal, soit au moins 18 ans, et surtout vivre en France.

C'est bien le cas ? Il ne reste plus qu'à ouvrir un compte sur le site de paris sportifs. Pour ce faire, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site du bookmaker en cliquant sur le bouton en haut de la page.

Le parieur doit répondre à plusieurs demandes du support. Il débute avec les informations relatives au compte. Le pseudo, le mot de passe et le mail seront alors demandés. C'est ensuite au tour des aspects légaux. Pokerstars s'attend alors à connaître votre âge, votre lieu de naissance ou encore votre lieu de résidence.

Enfin, il reste obligatoire de saisir quelques limites de jeux. Des limites que vous pourrez modifier après votre inscription.

Vous pouvez ensuite finaliser l'ouverture du compte sur Pokerstars, tout en mentionnant le code promo, et réaliser un premier dépôt sur le site de paris sportifs. De quoi avoir la possibilité de profiter des avantages du code promo.

Nos conseils pour rentabiliser le code promo Pokerstars sport

La première chose à comprendre, c'est qu'il sera toujours plus avantageux de remporter son premier pari. Vous avez certainement en tête de profiter d'un premier pari sans le moindre risque. Mais ce n'est pas forcément le cas, puisqu'il va tout de même falloir rejouer les freebets par la suite et que seuls les gains nets sont à récupérer.

Ce premier pari sportif, on vous conseille donc de le placer sur une cote de 2 au maximum et sur des sports que vous connaissez très bien. De plus, n'hésitez pas à le placer sur un pari combiné de deux ou trois sélections, pour obtenir une cote de 2 plus facilement.

Et si ce premier pari est perdant ? Il peut être intéressant de bénéficier de ce code promo Pokerstars sport lors d'une période sportive assez chargée. Cela peut par exemple être durant la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques ou encore un Grand Chelem au tennis. En effet, pour récupérer la deuxième partie du bonus, il faut placer cinq paris sportifs. Il sera plus simple de le faire rapidement durant de grandes compétitions.

Les autres promotions disponibles sur Pokerstars sport

Peut-on retrouver d'autres offres sur Pokerstars sport ? La réponse est oui ! Le bookmaker a su proposer de nombreux bonus à ses clients.

Cash Out

Il permet notamment de retrouver le Cash Out, qui est devenu très apprécié par tous les joueurs. Après la validation d'un pari, le client de Pokerstars peut très bien décider d'assurer des gains ou de limiter des pertes.

StarSub

Le StarSub fait également le bonheur de ceux qui apprécient jouer sur les buteurs d'une rencontre de football. Pour les compétitions éligibles, un joueur remplacé n'est pas nécessairement un pari perdu, s'il n'avait pas encore marqué. En effet, le remplaçant du joueur parié peut vous faire gagner s'il marque.

Imaginons que vous misez sur un but de Kylian Mbappé pour les Bleus. L'attaquant tricolore sort toutefois à la 70e minute de jeu, sans avoir marqué, et laisse sa place à Randal Kolo Muani. Ce dernier parvient lui à trouver la faille ? Le pari sera gagnant.

FAQ – Code promo Pokerstars sport

Le code promo Pokerstars sport peut-être utilisé plusieurs fois ?

On peut facilement se laisser convaincre par l'utilisation du code promo Pokerstars sport. Il est ô combien intéressant. Mais vous avez déjà pu profiter d'une offre de départ sur ce bookmaker dans le passé ? Il ne sera pas possible d'en bénéficier une nouvelle fois. Il faut comprendre que l'offre de départ d'un site de paris sportifs n'est disponible qu'à l'inscription. Vous pouvez cependant profiter d'autres bonus sur d'autres sites de paris sportifs en France, où vous n'êtes pas encore inscrit.

Puis-je retirer le montant bonus du code promo Pokerstars sport ?

Il existe deux cas de figure après le placement du premier pari sportif sur Pokerstars. Le premier est gagnant ? Les gains seront ajoutés au solde d'argent réel. Il sera possible de les retirer, après la vérification du compte. Et si le premier pari est perdant ? Le montant bonus est remis en freebets. Et les freebets doivent obligatoirement être rejoués au moins une fois et seuls les gains nets sont crédités sur le solde d'argent réel. C'est à ce moment-là que vous pourrez faire une demande de retrait.