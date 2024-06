Pronostic Portugal Slovénie - Euro 2024 01/07/2024 : Les Portugais vainqueurs sans encaisser de but

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Portugal Slovénie, comptant pour les 8e de finale de l'Euro 2024, ce lundi à 21h.

Pronostic Portugal Slovénie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Portugal Slovénie : probabilités et cotes

Victoire du Portugal et les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec des cotes de @1.80 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 55,6 %, selon notre algorithme, pour que les Portugais gagnent sans encaisser de but.

selon notre algorithme, pour que les Portugais gagnent sans encaisser de but. Bruno Fernandes buteur ⭐ avec des cotes de @3.30 sur Winamax, indiquant une probabilité de 31,3 % pour le capitaine de Manchester United de marquer pour son pays.

pour le capitaine de Manchester United de marquer pour son pays. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1.80 sur Betclic, représentant une probabilité de 56,5 % pour qu'il y ait moins de trois buts marqués durant la rencontre.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ces deux nations se rencontrent en huitièmes de finale, ayant obtenu leur place de manière contrastée. Le Portugal était déjà assuré de terminer premier du groupe F après ses deux premiers matchs, tandis que la Slovénie a dû attendre pour voir si elle faisait partie des meilleurs troisièmes.

Le Portugal a fait son travail tôt en Allemagne, remportant ses deux premiers matchs du groupe F pour s'assurer la première place et une rencontre contre une nation ayant terminé troisième de son groupe. Ayant effectué sept changements, Roberto Martinez ne perdra pas beaucoup de sommeil après la défaite finale du groupe contre la Géorgie.

Cette nation est la Slovénie, qui a terminé troisième du groupe C après trois matchs nuls successifs. Elle a seulement raté la deuxième place du groupe C parce que le Danemark avait un meilleur bilan disciplinaire. L'équipe de Matjaž Kek a pris la quatrième et dernière place de "meilleur troisième" et, avec le Danemark, est l'une des seules équipes restantes dans la compétition à ne pas avoir encore enregistré de victoire.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Portugal Slovénie

La composition probable du Portugal en 4-2-3-1 :

Costa ; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes ; Palhinha, Vitinha ; Bernardo, Fernandes, Leao ; Ronaldo.

La composition probable de la Slovénie en 4-4-2 :

Oblak ; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec ; Stojanović, Čerin, Elšnik, Miakar ; Šporar, Šeško.

Portugal vs Slovénie Pari 1 : Victoire du Portugal et et les deux équipes ne marquent @1.77 sur Parions Sport

Non seulement le Portugal a été parfait en se qualifiant pour l'Allemagne, en remportant ses 10 matchs, mais il l'a fait en ne concédant que deux fois. Ils ont le meilleur bilan défensif de toutes les équipes en compétition.

Neuf de ces 10 matchs ont été remportés sans encaisser de but. Leur solidité défensive a été mise en évidence par le fait qu'ils ont gardé le silence de la Turquie, l'une des grandes équipes du tournoi, lors de leur victoire 3-0 le deuxième jour.

Bien que la Slovénie soit bien organisée et travailleuse, elle concède beaucoup de chances. Seulement cinq équipes de la phase de groupes ont concédé plus de leurs 43 tirs, tandis que seule l'Écosse a eu moins de tentatives que leurs 26.

⭐ Gagnez 177€ en pariant sur une victoire portugaise sans encaisser de but avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Portugal vs Slovénie Pari 2 : Bruno Fernandes buteur @3.30 sur Winamax

Bruno Fernandes était l'un des sept joueurs que Roberto Martinez a fait tourner pour le match contre la Géorgie. Le capitaine de Manchester United est resté sur le banc, ce qui signifie qu'il sera bien reposé avant ce huitième de finale.

Fernandes a bénéficié du jeu désintéressé de Cristiano Ronaldo lors de sa dernière apparition du tournoi contre la Turquie. Le capitaine du Portugal a attiré le gardien lorsqu'il était face au but avant de passer le ballon à Bruno pour terminer le travail en poussant le ballon dans le but vide.

Le joueur de 29 ans a réalisé une bonne campagne de buts pour Manchester United lors de la saison récemment conclue. Il a marqué 10 buts en championnat lors de ses 35 titularisations, ainsi que 6 buts lors de ses 12 apparitions en diverses coupes. De plus, il a trouvé le chemin des filets quatre fois lors de ses six sélections internationales de 2024.

⭐ Gagnez 330€ en pariant sur Bruno Fernandes buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Portugal vs Slovénie Pari 3 : Moins de 2,5 buts dans le match @1.80 sur Betclic

Si votre verre est à moitié plein, les Slovènes sont invaincus, s'il est à moitié vide, ils n'ont pas encore gagné un match à l'Euro 2024. Mauvais en attaque avec seulement deux buts marqués, robustes en défense avec seulement deux buts encaissés. Pour être juste, ils ont été devancés à la deuxième place du groupe C en raison du meilleur bilan disciplinaire du Danemark.

Jan Oblak est l'un des gardiens de but les plus expérimentés et les meilleurs au monde. Malgré la présence de Benjamin Šeško, ils ont du mal en attaque et, en conséquence, tous leurs matchs de groupe ont confortablement été en dessous de 2,5 buts.

Oui, le Portugal a une richesse de talents offensifs, mais l'un de leurs trois buts contre la Turquie était un but contre son camp dévastateur. Lukáš Provod a marqué un but magnifique contre eux pour les Tchèques avec leur deuxième tir du match et le seul cadré. De plus, il n'y a aucun avantage à ce stade de la compétition pour Roberto Martinez de continuer à attaquer s'ils devaient mener 2-0.

⭐ Gagnez 180€ en pariant sur deux buts minimum dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !