Pronostic Espagne Géorgie - Euro 2024 30/06/2024 : Les Espagnols gagnent à la mi-temps et à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Géorgie, comptant pour les 8e de finale de l'Euro 2024, ce dimanche à 21h.

Pronostic Espagne Géorgie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Géorgie : probabilités et cotes

Espagne/Espagne mi-temps/fin de match ⭐ avec des cotes de @1.55 sur Parions Sport, signifiant une probabilité de 64,5 %, selon notre algorithme, que l'Espagne soit devant à la mi-temps et remporte le match à la fin du match.

selon notre algorithme, que l'Espagne soit devant à la mi-temps et remporte le match à la fin du match. Espagne pour marquer plus de 2,5 buts ⭐ dans le match avec des cotes de @1.96 sur Winamax, signifiant une probabilité de 50 % que la Roja marque au moins 3 buts durant la rencontre.

que la Roja marque au moins 3 buts durant la rencontre. Pedri buteur ⭐ avec des cotes de @4.40 sur Betclic, signifiant une probabilité de 22,7 % que le milieu du Barça marque.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Espagne, sans doute l'équipe la plus impressionnante de la phase de groupes, affronte la Géorgie en huitièmes de finale dimanche. La Géorgie a créé l'une des grandes surprises de l'Euro en battant le Portugal mercredi, se qualifiant pour les phases à élimination directe lors de leur première participation à un grand tournoi.

En jouant à Cologne, l'Espagne n'aurait pas pu souhaiter un adversaire plus favorable. Ils ont terminé en tête du groupe avec un match d'avance, leur permettant de reposer plusieurs titulaires lors de la troisième journée.

Lamine Yamal et Nico Williams ont été fascinants à regarder lors de la phase de groupes. La défense espagnole a assuré trois clean sheets consécutives, avec Rodri contrôlant les matchs depuis le milieu de terrain.

La Géorgie a été une belle histoire. Leurs performances ont été divertissantes, sans peur et finalement impressionnantes. Cependant, ils sont surpassés par l'Espagne en termes de talent, et ce sera un test beaucoup plus difficile que celui posé par un Portugal déjà qualifié mercredi soir.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Espagne Géorgie

Le XI probable de l'Espagne :

Simon ; Carvajal, Normand, Laporte, Cucurella ; Pedri, Rodri, Ruiz ; Yamal, Morata, Williams.

Le XI probable de la Géorgie :

Mamardashvili ; Kverkveliya, Kashia, Dvali ; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Tsitaishvili ; Davitashvili, Kvaratskhelia ; Mikautadze.

Les meilleurs paris à prendre pour Espagne Géorgie

Espagne vs Géorgie Pari 1 : Espagne gagne à la mi-temps et à la fin du match @1.55 sur Parions Sport

La fatigue pourrait être un facteur pour la Géorgie ici. Ils ont investi beaucoup d'énergie physique et émotionnelle pour battre le Portugal lors de la troisième journée. L'Espagne a pu se mettre en mode croisière pour battre l'Albanie.

Il y a déjà un écart de talent massif entre ces deux équipes. L'Espagne a également joué un football brillant lors de ses deux premiers matchs et était solide en défense. Combiné avec une fraîcheur supplémentaire, cela pourrait être une rencontre très déséquilibrée à Cologne.

Nous prenons les Espagnols pour mener à la mi-temps et gagner le match. Les cotes ne sont pas très excitantes à 1,66 et 1,55, mais il y a toujours de la valeur ici. À moins de parier sur un exploit de la Géorgie, les cotes seront toujours du côté court ici.

⭐ Gagnez 155€ en pariant sur une victoire espagnole à la mi-temps et à la fin du match avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Espagne vs Géorgie Pari 2 : Espagne pour marquer plus de 2,5 buts dans le match @ 1.96 sur Winamax

L'Espagne n'a peut-être marqué qu'un seul but contre l'Italie et un contre l'Albanie, mais nous avons vu assez de leur attaque pour les soutenir pour marquer trois ou plus dimanche soir.

Après tout, La Roja a généré le deuxième plus grand nombre d'expected goals lors de la phase de groupes. Lamine Yamal et Nico Williams ont tourmenté les défenses croate et italienne, tandis que le milieu de terrain a pu contrôler le tempo même contre le trio exceptionnel de la Croatie.

La Géorgie a montré une grande organisation et du courage pour atteindre les phases à élimination directe. Cela semble cependant être une étape trop grande, et nous pensons qu'ils pourraient subir une défaite relativement lourde par rapport aux standards des matchs à élimination directe internationaux.

⭐ Gagnez 196€ en pariant sur au moins 3 buts marqués par la Roja avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Espagne vs Géorgie Pari 3 : Pedri buteur @ 4.40 sur Betclic

Alvaro Morata est le seul Espagnol avec plus d'expected goals que Pedri jusqu'à présent à l'Euro 2024. Pedri n'a joué que 130 minutes jusqu'à présent et a été laissé de côté pour le match contre l'Albanie.

Le prodige de Barcelone reviendra dans le XI pour ce match, profitant de la liberté de se projeter vers l'avant depuis le milieu de terrain. Il n'a marqué que deux buts lors de ses 22 sélections précédentes, ce qui nous donne une cote aussi longue pour que Pedri trouve le filet ce week-end.

Si nous parions sur l'Espagne pour marquer quelques buts ici, il y a de la valeur à prendre Pedri à cette cote. Nico Williams et Lamine Yamal n'ont pas eu beaucoup d'occasions de marquer jusqu'à présent, car ils sont souvent positionnés dans les zones larges.

Les ailiers créeront des occasions, et elles pourraient tomber sur Pedri alors qu'il arrive dans la surface pour soutenir Morata.

⭐ Gagnez 440€ en pariant sur Pedri buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !