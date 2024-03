Pronostic Real Sociedad PSG Ligue des Champions 05/03/2024 : Le PSG vainqueur et Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Sociedad PSG, comptant pour les 8e de finale retour de Ligue des Champions.

Pronostics Real Sociedad - PSG : paris, contexte et compos

Après sa victoire 2-0 au match aller, le Paris SG tentera de valider sa qualification mardi. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour le 8e de finale retour Real Sociedad - PSG.

Les meilleur paris pour Real Sociedad - PSG

Victoire du Paris SG ⭐ à 2,66 sur Betsson soit 37 % de chances que les Parisiens l'emportent.

que les Parisiens l'emportent. Kylian Mbappé buteur ⭐ à 2,27 sur Betsson soit 44 % de chances que l'international français marque.

que l'international français marque. Les deux équipes marquent ⭐ à 1,68 sur Betsson, soit 59 % de chances que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les Parisiens vivent une période assez étrange. Avec toujours 9 points d’avance en Ligue 1, ils semblent avoir du mal à se motiver et viennent de concéder deux matchs nuls à la suite face à Monaco et Rennes, et ils ont même frôlé la défaite face au Stade rennais, n’égalisant que dans les arrêts de jeu.

D’un autre côté, le très probable départ de Kylian Mbappé contraint Luis Enrique à faire des tests, et l’attaquant tricolore a été remplacé relativement tôt au cours des deux derniers matchs. En Ligue des Champions, le PSG est bien parti pour se qualifier après sa victoire 2-0 lors du match aller, mais la pression sera forte sur les épaules de la formation parisienne. Respectivement touchés à une cuisse et à un mollet, Danilo Perreira et Marquinhos ont été convoqués dans le groupe parisien, mais Marco Asensio est forfait pour cette rencontre.

Les compos probables pour Real Sociedad PSG

La composition probable de la Real Sociedad (en 4-3-3) :

Remiro – Traoré, Le Normand, Zubedia, Galan – Mendez, Zubimendi, Merino – Kubo, Oyarzabal, Zakharyan.

La composition probable du PSG (en 4-3-3) :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola

Pari 1. Victoire du Paris SG à 2,66 avec Betsson

La Real Sociedad devra aller de l’avant d'entrée de jeu pour espérer se qualifier lors de ce match retour, et on peut penser que les Parisiens en profiteront pour se montrer dangereux en contre attaque. La cote d’une victoire du PSG nous semble donc intéressante.

Pari 2. Kylian Mbappé buteur à 2,27 avec Betsson

Le nom de l’attaquant français est sur toutes les lèvres depuis l’annonce non officielle de son départ, et s’il a conservé son brassard de capitaine depuis, Luis Enrique n’a pas hésité à le sortir à la 65e minute, puis dès la mi-temps, lors des ses deux derniers matchs. Kylian Mbappé aura à cœur de montrer qu’il compte tout donner pour le club de la capitale jusqu’à la fin de la saison, et cela passe par une qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Quel meilleur départ pour lui qu’une première victoire parisienne en Ligue des Champions ?

Pari 3. Les deux équipes marquent à 1,68 avec Betsson

Dans ce match entre deux très bonnes attaques, ce pari nous semble être une bonne affaire. La Real Sociedad devra attaquer et devrait marquer au moins une fois à domicile, et même si le club français n’a marqué qu’un but sur ses deux derniers matchs de Ligue 1, le PSG possède une attaque de feu Dembélé, Mbappé, Barcola qui pourrait faire souffrir les défenseurs adverses.

