Pronostic Kaiserslautern Bayer Leverkusen - Finale Coupe d'Allemagne 25/05/2024 : Victoire de Leverkusen et les 2 équipes marquent

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Kaiserslautern Leverkusen, la finale de la Coupe d'Allemagne.

Kaiserslautern Bayer Leverkusen : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre Kaiserslautern et le Bayer Leverkusen en vue de leur affrontement en finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai à Berlin.

Les meilleurs pronostics pour Kaiserslautern Bayer Leverkusen

Plus de 5,5 buts dans le match ⭐ à une cote de 5,50, ce qui équivaut à une probabilité de 18,18% que le match comporte six buts ou plus.

que le match comporte six buts ou plus. Les deux équipes marquent ⭐ à une cote de 2,05, ce qui équivaut à une probabilité de 48,78% que les deux équipes marquent dans le match.

que les deux équipes marquent dans le match. Victoire du Bayer Leverkusen ⭐ à une cote de 1,15, ce qui équivaut à une probabilité de 86,96% que Leverkusen gagne dans le temps réglementaire.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La saison a été un véritable conte de fées pour le Bayer Leverkusen, qui a remporté la Bundesliga sans défaite et atteint la finale de la Ligue Europa. Pendant ce temps, la saison de Kaiserslautern en deuxième division jusqu'à la finale de la Coupe d'Allemagne a également été remarquable.

Même les fans les plus optimistes de Leverkusen n’auraient pas rêvé de leur campagne 2023/24 en Bundesliga. Terminer une saison entière invaincu est rare dans le football allemand, et ils ont terminé avec 17 points d'avance sur Stuttgart, deuxième. Les hommes de Xabi Alonso n'ont fait que six matchs nuls en Bundesliga, remportant 28 de leurs 34 matchs, montrant ainsi leur mentalité gagnante. Le seul problème potentiel est que leur finale de la Ligue Europa contre l'Atalanta se joue trois jours avant la finale de la Coupe d'Allemagne.

Il est clair que Kaiserslautern a priorisé sa course en Coupe d'Allemagne par rapport à sa forme en Bundesliga 2. Les quadruples champions de Bundesliga, qui ont également deux Coupes d'Allemagne à leur actif, cherchent à décrocher leur premier grand trophée depuis 1998. Kaiserslautern est en pleine ascension après être tombé en troisième division. Ils ont été promus en Bundesliga 2 en 2021/22. Un affrontement avec Leverkusen pourrait-il être un obstacle trop grand à franchir compte tenu de leur parcours relativement facile jusqu'à la finale ?

Les compos probables pour Kaiserslautern Bayer Leverkusen

La composition probable de Kaiserslautern en 4-2-3-1 :

Krahl; Zolinski, Puchacz, Tomiak, Elvedi, Soldo, Raschl, Zimmer, Redondo, Ritter, Ache.

La composition probable de Bayer Leverkusen en 3-4-2-1 :

Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Grimaldo, Palacios, Xhaka, Hofmann, Hlozek, Adli.

Plus de 5,5 buts dans le match @ 5,50 avec Betsson

Bien que les finales de coupe soient généralement des affaires serrées, la finale de cette année semble être une exception. Leverkusen a été le meilleur buteur de la Bundesliga avec 89 buts en 34 matchs, tandis que Kaiserslautern a marqué 59 buts en 34 matchs. Le grand problème de Kaiserslautern a été leur défense, qui a encaissé 64 buts en 34 matchs. Cela constitue le deuxième pire record défensif en Bundesliga 2 cette saison. Lors du dernier match de Bundesliga 2 de Kaiserslautern, ils ont démoli l'Eintracht Braunschweig 5-0. Leverkusen a récemment gagné 5-0 à Bochum et 5-1 à l'Eintracht Frankfurt. Parier sur un match à haut score pour Kaiserslautern contre Bayer Leverkusen ne semble donc pas trop risqué.

Les deux équipes marquent @ 2,05 avec Betsson

Les deux équipes ont été prolifiques dans leurs ligues respectives. Leverkusen a une moyenne de 2,6 buts par match, tandis que Kaiserslautern a une moyenne de 1,74 but par match. Tout cela suggère que les deux équipes sont susceptibles de marquer dans ce match très émotionnel. Si les deux équipes s'affrontaient dans un match de championnat ordinaire, on s'attendrait à ce que le solide record défensif de Leverkusen résulte en une fermeture de l'attaque de Kaiserslautern. Cependant, la coupe est différente et, comme nous le savons tous, des choses étranges peuvent arriver!

Victoire de Leverkusen @ 1,15 avec Betsson

Malgré les cotes incroyablement basses pour que Bayer Leverkusen remporte le trophée ce week-end, c'est le pari évident ici. Leverkusen est la première équipe à terminer une saison de Bundesliga sans défaite. En mettant de côté l'aspect émotionnel de cette confrontation, il est important de se rappeler que Kaiserslautern est en milieu de tableau de la deuxième division allemande. Leverkusen gagne-t-il ce match 86,96% du temps? On pourrait dire qu'ils gagnent 90% du temps, donnant à leurs adversaires une chance sur dix de victoire, ce qui semble encore juste compte tenu du fossé de qualité entre les deux équipes.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !