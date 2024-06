Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour l'Autriche à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Autriche : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe D

Entraîneur : Ralf Rangnick

Qualifié en tant que : Deuxième du groupe F

Meilleure performance : Huitième de finale (2016)

L'Allemagne 2024 marque la quatrième apparition de l'Autriche aux Championnats d'Europe. En 2008, l'Autriche s'est qualifiée en tant qu'hôte, marquant ainsi ses débuts dans le tournoi. Depuis cette compétition en 2008 qui a insufflé vie et espoir à cette équipe nationale autrichienne, ils ont disputé dix matchs au total, n'en gagnant que deux. En 2008, les trois matchs se sont terminés avec moins de 2,5 buts, offrant ainsi une belle opportunité aux parieurs misant sur le "under" avec une rentabilité de +2,91 unités et un retour sur investissement (ROI) de 97,0 %.

Alamy

Tendance vers les "unders" autrichiens

Cela ne surprendra personne, mais l'Autriche se classe au 31e rang sur 35 nations en termes de rentabilité pour les parieurs des Euros. Un rendement de -4,97 unités pour les parieurs misant sur plus de 2,5 buts est contrebalancé par +4,59 unités pour ceux misant sur deux buts ou moins lorsque les Autrichiens entrent en jeu.

Leurs deux célèbres victoires ont toutes deux eu lieu lors de la plus récente édition de l'Euro 2020, où l'Autriche a réalisé sa meilleure performance en atteignant pour la première fois les phases à élimination directe.

L'Italie a malheureusement mis fin à leur aventure en huitièmes de finale, mais les futurs vainqueurs ont eu besoin de prolongations pour le faire. La première victoire de l'Autriche dans la compétition est venue contre la Macédoine du Nord (3-1) lors du match d'ouverture, suscitant l'enthousiasme des supporters autrichiens. Cela a peut-être été suivi par une défaite 2-0 contre les Pays-Bas lors du match suivant, mais le but de Christoph Baumgartner contre l'Ukraine lors du dernier match a suffi à assurer la progression de l'Autriche dans un groupe difficile.

Ils étaient la quatrième nation la plus rentable sur les lignes de handicap asiatique à l'Euro 2020, couvrant trois des quatre lignes proposées pour les parieurs. Cela a rapporté un rendement de +1,54 unités et un ROI de 38,5 % pour les parieurs observant l'Autriche enregistrer ses premières victoires à ce niveau.

Construire sur les premières victoires en Allemagne

Ralf Rangnick est à la tête de l'Autriche. Les fans de Manchester United ne garderont pas un bon souvenir de son passage en Premier League, mais l'Allemand pourrait être discrètement confiant en franchissant la frontière pour se rendre en Allemagne en juin.

L'objectif de ce paysage footballistique international est de continuer à progresser chaque année et dans chaque grand tournoi qui se présente. L'objectif de l'Angleterre sera de remporter la compétition après être passée si près il y a quatre ans. L'objectif de l'Autriche doit être d'atteindre les quarts de finale.

La France, les Pays-Bas et la Pologne se dressent sur leur chemin. Cela ne sera donc certainement pas facile. Mais certains éléments de cette équipe évoluent au plus haut niveau : David Alaba (Real Madrid) en Liga, Marcel Sabitzer retrouve la forme avec le Borussia Dortmund, l'importance de Konrad Laimer pour le Bayern Munich ne cesse de croître, et Patrick Wimmer, à 22 ans, est une option excitante sur l'aile.

Quoi qu'il arrive, Rangnick ne se souciera pas de se débarrasser de l'étiquette de nation à faible score tant qu'ils ajouteront deux ou trois victoires supplémentaires à leur total de deux lors de l'Euro cet été.

Historique des paris 1X2 de l'Autriche aux Euros

Euro Matchs Gagné FT Nul FT Perdu FT Gain P/L Nul P/L Perdu P/L ROI Gain % ROI Nul % ROI Perdu % 2000 Non qualifié - - - - - - - - - 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 3 0 1 2 -3.00 0.34 0.33 -100.0% 11.3% 11.0% 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 3 0 1 2 -3.00 0.65 6.68 -100.0% 21.7% 222.7% 2020 4 2 1 1 0.76 -0.05 -2.35 19.0% -1.3% -58.8% TOTAL 10 2 3 5 -5.24 0.94 4.66 -52.4% 9.4% 46.6%

Historique des paris over/under de l'Autriche aux Euros

Euro Matchs Moy GF Moy GA Moy GT Over 2.5 Under 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L ROI Over 2.5 % ROI Under 2.5 % 2000 Non qualifié - - - - - - - - - 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 3 0.33 1.00 1.33 0 3 -3.00 2.91 -100.0% 97.0% 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 3 0.33 1.33 1.67 1 2 -0.30 0.39 -10.0% 13.0% 2020 4 1.00 0.75 1.75 1 3 -1.67 1.29 -41.8% 32.3% TOTAL 10 0.60 1.00 1.60 2 8 -4.97 4.59 -49.7% 45.9%