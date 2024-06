Pronostic Pays-Bas Autriche - Euro 2024 25/06/2024 : Match nul et Memphis Depay buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Pays-Bas Autriche, troisième journée du groupe D de l'Euro 2024, ce mardi à 18h.

Pronostic Pays-Bas Autriche : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Pays-Bas Autriche : probabilités et cotes

Match nul ⭐ avec une cote de @3.10 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 32,3 % que les deux sélections se neutralisent.

que les deux sélections se neutralisent. Memphis Depay buteur ⭐ avec une cote de @3.00 sur Winamax, équivalant à une probabilité de 33,3 % que l'attaquant de l'Atlético Madrid marque.

que l'attaquant de l'Atlético Madrid marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1.67 sur Betclic, équivalant à une probabilité de 59,8 % que les deux sélections marquent dans le match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux équipes pourraient être en tête du groupe à la fin des matchs de mercredi. L'Autriche sait qu'un point suffira presque certainement pour se qualifier, tandis que les Pays-Bas peuvent éviter des affrontements potentiels avec l'Espagne et l'Angleterre en huitièmes de finale en remportant le groupe D.

L'équipe de Ronald Koeman a eu besoin d'un but tardif de Wout Weghorst pour battre la Pologne lors de leur match d'ouverture. Ils ont été malchanceux de faire match nul avec la France vendredi, avec une décision controversée d'annuler le but de Xavi Simons en seconde période. Le match a mis fin à une série de 50 matchs de l'Euro sans match nul et vierge.

L'Autriche a bien joué contre la France malgré la défaite et a été excellente aux deux extrémités du terrain lors de sa victoire 3-1 contre la Pologne. L'équipe de Ralf Rangnick a été impressionnante dans ce tournoi et se sentira en confiance à l'Olympiastadion. Ils peuvent être les outsiders ici, mais l'Autriche a une bonne opportunité de se qualifier pour les phases finales d'un grand tournoi pour la deuxième fois seulement depuis 1954.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Pays-Bas Autriche

La composition probable des Pays-Bas :

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Frimpong, Simons, Gakpo; Depay.

La composition probable de l'Autriche :

Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautovic.

Pays-Bas vs Autriche Pari 1 : Match nul @3.10 sur Parions Sport

Depuis la fin de la Ligue des Nations 2022, l'Autriche n'a perdu que deux fois – une fois contre la Belgique et une fois contre la France dans cette compétition. Ralf Rangnick les a transformés en l'une des meilleures équipes en dehors de l'élite européenne, et ils ont donné du fil à retordre à la France lors de leur match d'ouverture.

Un match nul est un résultat satisfaisant pour les deux équipes. Bien que Rangnick ne configure pas son équipe pour contenir, Ronald Koeman pourrait adopter une approche plus défensive. Si le match est à égalité dans les 20 dernières minutes environ, aucun des deux entraîneurs ne prendra le risque de perdre pour chercher la victoire.

Les Pays-Bas ont été difficiles à déstabiliser lors de leurs deux premiers matchs. L'Autriche a très rarement perdu ces deux dernières années et sera résolue en sachant ce qui est en jeu.

Pays-Bas vs Autriche Pari 2 : Memphis Depay buteur @3.00 sur Winamax

Memphis Depay a accumulé 0,96 expected goals au cours de deux matchs. Ses six tirs sont les plus nombreux de tous les joueurs des Pays-Bas. Antoine Griezmann est le seul joueur du groupe D avec plus d'expected goals que Depay.

Avec 45 buts en 94 apparitions pour son pays, Depay a discrètement eu une excellente carrière internationale. Robin van Persie est le seul joueur néerlandais avec plus de buts internationaux.

Il n'a peut-être marqué que deux buts internationaux depuis la fin de 2022, mais Koeman persévérera certainement avec Depay en tête de l'attaque. Vu les occasions qu'il a eues lors des deux premiers matchs, nous apprécions la valeur de l'ancien joueur de Manchester United pour trouver le filet à 2.80.

Pays-Bas vs Autriche Pari 3 : Les deux équipes marquent @1.67 sur Betclic

Les deux équipes ont marqué dans quatre des cinq derniers matchs de l'Autriche. Bien qu'elles soient prudentes de ne pas pousser trop fort parce qu'un match nul devrait suffire pour se qualifier, cette équipe autrichienne joue de manière offensive et continuera à presser fortement.

Les Oranje peuvent absorber la pression et ils ont une excellente défense. L'Autriche engagera toutefois des joueurs vers l'avant et nous pensons qu'ils ont des chances de percer.

Il semble également peu probable que la défense autrichienne puisse empêcher l'attaque néerlandaise de marquer. L'Autriche n'a gardé que trois clean sheets lors des qualifications, et c'était contre l'Azerbaïdjan, l'Estonie et la Suède.

