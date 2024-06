Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la Pologne à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Pologne : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe D

Sélectionneur : Michał Probierz

Michał Probierz Qualifié en tant que : Vainqueur des barrages de la voie A

Vainqueur des barrages de la voie A Meilleur résultat : Quart de finale (2016)

En battant le Pays de Galles aux tirs au but, la Pologne a validé son billet pour l'Allemagne en juin prochain, de l'autre côté de la frontière. Ne nous trompons pas : le groupe D s'annonce incroyablement difficile pour l'équipe polonaise de Michał Probierz. La France, les Pays-Bas et une équipe autrichienne solide seront les adversaires de la Pologne - loin d'une promenade de santé estivale.

Compte tenu du fait que la Pologne a terminé quatre points derrière l'Albanie et la République tchèque lors des qualifications après huit matchs de qualifications, on se demande si Robert Lewandowski et ses compatriotes peuvent atteindre un niveau suffisant pour atteindre les deux premières places du groupe D. Cependant, ils se sont qualifiés pour les quatre derniers Euros. Les Polonais ont atteint les quarts de finale en 2016 en France mais n'ont pas gagné un seul match lors des neuf rencontres de phase de groupes en 2008, 2012 et il y a quatre ans en 2020.

Des victoires rares

Quand on pense à l'équipe nationale polonaise, malgré les habitudes de buteur prolifiques de Robert Lewandowski, leur vedette, il est difficile d'échapper à la présence persistante des matchs nuls et ennuyeux.

Parmi les 35 nations qui se sont qualifiées à un Euro depuis l'an 2000, aucune n’égale la Pologne en termes de minimum de buts marqués. Il ne surprendra peut-être pas beaucoup que ce soit l'Italie, avec 1,90 buts en 90 minutes, qui se rapproche le plus de la Pologne (1,86) dans le classement des buts marqués. Vous auriez été bien loti si vous aviez régulièrement parié sur moins de 2,5 buts dans les 14 matchs impliquant la Pologne à l'Euro. Un retour de +6,52 unités surpasse celui de l'Italie (+6,05 unités) et de la Roumanie (+3,88 unités), montrant la distance entre ceux qui se rapprochent des Polonais.

L'une des attaques les plus ennuyeuses de toutes

Lors des Euros 2008, 2012 et 2016, la Pologne figurait parmi les trois premiers pour les retours de moins de 2,5 buts dans le match. Cependant, en 2020, les choses étaient un peu différentes. Les fans polonais n'ont pas vu les phases éliminatoires mais, pour une fois, ils ont vu des buts. Ils étaient la cinquième équipe la plus rentable dans la catégorie des plus de 2,5 buts pour les parieurs. Qui l'aurait cru ? Les retours de +1,95 unités les ont placés aux côtés du Danemark, du Portugal, de la Belgique et, plus intriguant encore, de la Macédoine du Nord.

Dans un groupe avec la France, les Pays-Bas et l'Autriche cette fois-ci, nous sommes sûrs qu'ils pourraient terminer sur un 0-0 ou deux. Ce match contre l'Autriche semble plutôt peu spectaculaire en apparence. Espérons que la Pologne retrouvera son esprit offensif de 2020.

POLOGNE - HISTORIQUE DES PARIS 1X2 AUX EUROS

Euro Matchs Victoire Nul Défaite Victoire (Profits/Pertes) Nul (Profits/Pertes) Défaite (Profits/Pertes) Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Non qualifié x x x x x x x x x 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 3 0 1 2 -3 0,34 1,41 -100% 11,3% 47% 2012 3 0 2 1 -3 3,47 0,28 -100% 115,7% 9,3% 2016 5 2 3 0 -1,23 4,72 -5 -24,6% 94,4% -100% 2020 3 0 1 2 -3 2,65 6,09 -100% 88,3% 203% TOTAL 14 2 7 5 -10,2 / 3 11,18 2,78 -73,1% 79,9% 19,9%

POLOGNE - HISTORIQUE DES PARIS PLUS OU MOINS 2,5 BUTS AUX EUROS

Euro Matchs Moy. Buts marqués Moy. Buts encaissés Moy. Total de buts Plus de 2,5 buts Moins de 2,5 buts Plus de 2,5 buts (Profits/Pertes) Moins de 2,5 buts (Profits/Pertes) Plus de 2,5 buts ROI% Moins de 2,5% ROI% 2000 Non qualifié x x x x x x x x x 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 3 0,33 1,33 1,67 0 3 -3 2,52 -100% 84% 2012 3 0,67 1 1,67 0 3 -3 2,01 -100% 67% 2016 5 0,80 0,40 1,20 0 5 -5 2,87 -100% 57,4% 2020 3 1,33 2 3,33 2 1 1,95 -0,88 65% -29,3% TOTAL 14 0,79 1,07 1,86 2 12 -9,05 6,52 -64,6% 46,6%