Pronostic Autriche Turquie - Euro 2024 03/07/2024 : L'Autriche vainqueur et Arnautovic buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Autriche Turquie, comptant pour les 8e de finale de l'Euro 2024, ce mardi à 21h.

Pronostic Autriche Turquie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Autriche Turquie : probabilités et cotes

Victoire de l'Autriche ⭐ avec des cotes de @1.91 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 52 % pour les Autrichiens de gagner la rencontre, selon notre algorithme.

pour les Autrichiens de gagner la rencontre, selon notre algorithme. Marko Arnautovic buteur ⭐ avec des cotes de @3.10 sur Winamax, indiquant une probabilité de 33 % pour l'attaquant autrichien de marquer.

pour l'attaquant autrichien de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1.73 sur Betway, représentant une probabilité de 57 % pour que les deux sélections trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Autriche affronte la Turquie en huitièmes de finale de l'EURO mardi 2 juillet à 21 heures. Les vainqueurs affronteront soit la Roumanie, soit les Pays-Bas en quart de finale.

Après avoir perdu leur premier match contre la France, l'Autriche s'est bien reprise avec deux magnifiques victoires, qui les ont vus battre les Néerlandais 3-2 lors du dernier match de groupe. C'est Marcel Sabitzer qui a marqué le but victorieux à la 80e minute à cette occasion et a remporté une place dans l'équipe de la phase de groupes.

La Turquie a également montré des promesses, battant à la fois la Géorgie et la République tchèque. Cependant, leur défaite 3-0 contre le Portugal soulève des inquiétudes quant à leur capacité à aller plus loin dans ce tournoi.

Les effectifs probables pour Autriche Turquie

La composition probable de l'Autriche :

Pentz; Posch, Wöber, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautović.

La composition probable de la Turquie :

Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Salih Özcan; Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.

Autriche vs Turquie Pari 1 : Victoire de l'Autriche @1.91 sur Parions Sport

L'Autriche n'a pas eu de chance de ne pas obtenir au moins un point lors de son premier match contre la France, mais elle s'est incroyablement bien reprise pour terminer en tête du groupe D.

Une victoire convaincante 3-1 contre la Pologne, suivie de trois autres buts contre les Pays-Bas, a prouvé à quel point l'Autriche peut être mortelle - sans doute l'une des meilleures de la compétition.

La Turquie a impressionné, mais elle a également concédé dans chaque match. Ne pas garder une feuille propre contre une équipe autrichienne prolifique rendra la tâche vraiment difficile pour eux.

Leur défaite 3-0 contre le Portugal ressort, et l'Autriche semble être un bon pari pour gagner le match en 90 minutes.

Autriche vs Turquie Pari 2 : Marko Arnautovic buteur @3.10 sur Winamax

Avec l'Autriche qui marque facilement, il peut être difficile de savoir exactement qui va mettre le ballon au fond du filet. Cependant, nous nous sommes penchés sur leur attaquant principal, qui tire également les penalties pour son pays.

Marko Arnautovic a peut-être 35 ans, mais il reste un joueur clé dans cette équipe autrichienne fluide. Avec deux ailiers et un milieu offensif jouant derrière lui, il ne fait aucun doute que des occasions se présenteront à lui.

La Turquie n'a pas impressionné défensivement, et Arnautovic peut utiliser sa force pour dominer les joueurs adverses et propulser son équipe au tour suivant.

Autriche vs Turquie Pari 3 : Les deux équipes marquent @1.73 sur Betclic

Bien que nous ayons souligné la puissance de feu de l'Autriche, la Turquie a également montré assez pour suggérer qu'elle peut inquiéter la défense autrichienne.

En marquant cinq buts dans le groupe F, ils ont réussi à marquer le même nombre que le Portugal qui a terminé premier, et l'Espagne, qui a terminé en tête du groupe B. Seuls l'Autriche et l'Allemagne ont marqué plus de buts que la Turquie.

Gardez un œil sur Arda Güler du Real Madrid. Le jeune de 19 ans a marqué l'un des plus beaux buts du tournoi contre la Géorgie, et il sera désireux d'ajouter à son total contre l'Autriche.

