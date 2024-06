A partir des stats et de son historique dans la compétition, retrouvez nos pronostics et notre analyse sur le parcours des Pays-Bas à l'Euro 2024.

Les Pays-Bas : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe D

Sélectionneur : Ronald Koeman

Ronald Koeman Qualifié en tant que : Deuxième du groupe B

Deuxième du groupe B Meilleur résultat : Vainqueurs (1988)

Après l'humiliation de ne pas s'être qualifiés pour le tournoi de 2016 en France et la Coupe du Monde en Russie en 2018, les Pays-Bas ont désormais enchaîné deux campagnes de qualification réussies pour l'Euro afin d'apaiser les murmures de mécontentement émanant d'une nation passionnée de football, avide de retrouver la gloire d'antan.

La plupart penseront rapidement à Johan Cruyff, Marco van Basten et Clarence Seedorf en voyant le maillot orange sur la scène internationale, mais de nos jours, la comparaison est frappante. Un huitième de finale était tout ce qu'ils pouvaient réellement espérer en 2020. La performance en quart de finale à la Coupe du Monde au Qatar a constitué une étape dans la bonne direction. En termes de progression, les Oranjes de Ronald Koeman viseront au moins les demi-finales dans un tournoi où ils se présentent comme la septième meilleure équipe au monde et les septièmes pour remporter l'Euro 2024 parmi les favoris chez les bookmakers.

⚽ Qui sont les favoris de l'Euro 2024 ?

L'Euro 2008 : un démarrage parfait avant la désillusion mais un 1X2 très rentable

Bien que cela ne se démarque pas particulièrement parmi les autres pour les fans néerlandais, c'est leur performance à l'Euro 2008 en Autriche et en Suisse que les parieurs pourraient se remémorer avec plus d'affection.

Ils se trouvaient alors dans le groupe C - le groupe de la mort, si l'on peut dire, connu pour être le groupe le plus difficile sur le papier lors de toute compétition de football : les Pays-Bas, la France, l'Italie et la Roumanie. La bataille pour la 1ère et la 2ème place semblait compliqué pour quiconque.

Le but de Ruud van Nistelrooy à la 26e minute du match d'ouverture contre l'Italie les avait aidés à s'imposer 3-0 contre les Champions du Monde de l'époque. C'était le meilleur départ que quiconque à Amsterdam et au-delà pouvait rêver. Les Néerlandais étaient outsiders à 3,35 ce jour-là, tandis que l'Italie (2,57) se dirigeait vers une défaite inaugurale devant plus de 30 000 spectateurs à Berne, en Suisse.

Une victoire 4-1 contre la France a suivi, qui, par conséquent, n'a pas pu se qualifier dans ce groupe C. Les Néerlandais étaient en pleine forme, et une victoire de routine 2-0 contre la Roumanie a scellé cette phase de groupes de manière dominante. Cela a conduit à des questions sérieuses sur leurs chances dans ce tournoi. Ils avaient battu deux des meilleures équipes d'Europe lors de leurs trois premiers matchs ; pourquoi ne pouvaient-ils pas aller jusqu'au bout ?

Les Russes, voilà pourquoi. Les Pays-Bas, favoris à 1,69, ont été poussé en prolongation à 1-1 après avoir arraché une égalisation tardive grâce à Ruud van Nistelrooy. À 5,30 pour la victoire avant le coup d'envoi, ce sont les Russes moins favoris qui ont finalement obtenu la victoire.

Cependant, en regardant 2008 du point de vue des paris, ce fut la meilleure performance des Néerlandais depuis 2000 en termes de rentabilité sur le pari 1X2 : +4,80 unités et 120 % de retour sur investissement.

PAYS-BAS : HISTORIQUE DES PARIS 1X2 AUX EUROS

Euros Matchs Victoire Nul Défaite Victoire (Profits/Pertes) Nul (Profits/Pertes) Défaite (Profits/Pertes) Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 5 4 1 0 2,71 -1,64 -5,00 54,2% -32,8% -100% 2004 5 1 2 2 -3,60 1,47 0,90 -72% 29,4% 18% 2008 4 3 1 0 4,80 -0,11 -4,00 120% -2,8% -100% 2012 3 0 0 3 -3,00 -3,00 7,64 -100% -100% 254,7% 2016 Non qualifié x x x x x x x x x 2020 4 0 0 1 0,45 -4,00 2,33 11,3% -100% 58,3% TOTAL 21 4 4 6 1,36 -7,28 1,87 6,5% -34,7% 8,9%

PAYS-BAS : HISTORIQUE DES PARIS PLUS OU MOINS 2,5 BUTS AUX EUROS

Euros Matchs Moy. Buts marqués Moy. Buts encaissés Moy. Total de buts Plus de 2,5 buts Moins de 2,5 buts Plus de 2,5 buts (Profits/Pertes) Moins de 2,5 buts (Profits/Pertes) Plus de 2,5 buts ROI% Moins de 2,5 buts ROI% 2000 5 2,60 0,60 3,20 3 2 0,76 -1,16 15,2% -23,2% 2004 5 1,40 1,20 2,60 3 2 0,76 1,16 15,2% -23,2% 2008 4 2,50 0,50 3,00 2 2 0,82 -0,56 20,5% -14% 2012 3 0,67 1,67 2,33 2 1 0,78 -1,20 26% -40% 2016 Non qualifié x x x x x x x x x 2020 4 2,00 1,00 3,00 2 2 -0,72 0,02 -18% 0,5% TOTAL 21 1,90 0,95 2,86 12 9 2,40 -4,06 11,4% -19,3%