Euro 2024 : Zoom sur l'Italie

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de parier sur l'Italie pendant l'Euro 2024

Groupe B

Entraîneur : Luciano Spalletti

Qualification : Deuxième du Groupe C

Meilleur résultat : Vainqueurs (1968, 2020)

Les tenants du titre auront fort à faire pour défendre leur couronne si l'on en croit le tirage au sort qui a été réservé à l'Italie. Dans le Groupe B du Championnat d'Europe 2024, les Azzurri seront aux côtés de l'Espagne, d'une équipe albanaise correcte et de l'éternel outsider croate.

On est bien loin du parcours plus agréable de l'Italie à l'Euro 2020. Roberto Mancini a dirigé une équipe qui a remporté ses trois matches de groupe contre le Pays de Galles, la Suisse et la Turquie. Trois des quatre matches à élimination directe se sont déroulés en prolongation avant que les Azzurri ne battent l'Angleterre aux tirs au but à Wembley pour décrocher leur premier titre de champion d'Europe depuis 1968.

Après avoir échoué dans sa tentative de qualification pour la Coupe du monde 2022, Mancini est parti pour l'Arabie saoudite. Luciano Spalletti, qui a conduit Naples à son premier titre de Serie A depuis 33 ans, a été nommé à la surprise générale.

⚽ Qui sont les favoris de l'Euro 2024 ?

Une nouvelle ère pour Spalletti

L'année sabbatique de Spalletti n'a duré que quelques mois. Les résultats se sont incontestablement améliorés. L'Italie a perdu trois des cinq derniers matches de Mancini sur le banc de touche. Elle n'avait perdu qu'un seul de ses huit premiers matches.

Depuis sa victoire à Wembley il y a trois ans, l'Italie n'a jamais été aussi irrégulière. Les Azzurri ont perdu autant de matches dans les 19 qui ont suivi cette finale que dans les 56 qui l'ont précédée. Il n'y a pas eu de série d'invincibilité de trois ans avant l'Euro, comme c'était le cas en 2020.

Le renouvellement de l'effectif pourrait expliquer ce manque de régularité. 37 joueurs différents ont été titularisés lors des huit matches de qualification de l'Italie. L'Angleterre, adversaire du groupe, n'a titularisé que 23 joueurs différents. On peut penser que cette statistique peut s'expliquer par l'approche managériale de Gareth Southgate, mais parmi les autres poids lourds, la France a titularisé 24 joueurs différents et la Belgique 22. Les Pays-Bas (30) et l'Espagne (33) s'en rapprochent, mais restent loin des chiffres italiens.

Cette instabilité se reflète dans le bilan des qualifications. Avec 4 victoires sur 8, l'Italie affiche son plus faible pourcentage de victoire lors des qualifications pour un championnat d'Europe depuis 2000 et est très loin de sa performance parfaite de 10/10 pour l'Euro 2020. En misant sur la victoire de l'Italie avec une seule unité pour chaque match de qualification, l'équipe aurait perdu 3,25u.

Une équipe à forte valeur ajoutée pour les parieurs

Les données historiques sur les paris offrent des ouvertures évidentes aux Gli Azzurri.

Ils ont été rentables dans quatre des six tournois organisés depuis 2000. Leur meilleure année n'a même pas été l'Euro 2020, où ils ont remporté le titre, mais l'année 2000, où ils ont terminé deuxièmes.

L'autre angle d'attaque évident des matches de l'Italie est celui des "moins de X buts". Il ne faut pas s'attendre à des matches très riches en buts lorsque les Azzurri s'aligneront en Allemagne - c'est du moins ce que les compétitions précédentes suggèrent. Depuis 2000, seuls neuf de leurs 31 matches dans cette compétition ont dépassé les 2,5 buts. Le fait de miser sur un score inférieur pour chaque match aurait rapporté +6,05u. Si l'on avait misé sur la supériorité, on aurait perdu 11,33 euros. Il s'agit de la perte globale la plus élevée de tous les pays.

Nous verrons si les vieilles habitudes ont la vie dure pour une équipe italienne plus jeune. Les effectifs récents sont le reflet d'une nouvelle génération. L'idée d'une Italie expérimentée avec un solide arrière-train n'existe plus. Lors des récents matches amicaux contre l'Équateur et le Venezuela, le nombre moyen de sélections des joueurs de champ appelés en équipe était d'un peu plus de 17. Jorginho et Nicolo Barella sont les seuls joueurs de cette équipe à avoir dépassé les 50 sélections.

Mais il y a incontestablement de la qualité dans ce jeune groupe. Giorgio Scalvini (20 ans) pourrait faire partie d'une défense italienne plus jeune. On est loin du trio Chiellini, Bonucci et Barzagli d'il y a quelques années. Les Italiens devraient défendre correctement leur couronne, mais compte tenu du tirage au sort, cette compétition pourrait arriver trop tôt pour cette équipe.

Historique de l'Italie à l'Euro pour les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Défaite Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 6 4 2 0 1.84 0.57 -6.00 30.7% 9.5% -100.0% 2004 3 1 2 0 -1.73 3.35 -3.00 -57.7% 111.7% -100.0% 2008 4 1 2 1 -1.54 2.63 -0.79 -38.5% 65.8% -19.8% 2012 6 2 3 1 0.00 3.52 -3.85 0.0% 58.7% -64.2% 2016 5 3 1 1 4.53 -2.01 -1.39 90.6% -40.2% -27.8% 2020 7 4 3 0 0.03 3.10 -7.00 0.4% 44.3% -100.0% TOTAL 31 15 13 3 3.13 11.16 -22.03 10.1% 36.0% -71.1%

Historique de l'Italie à l'Euro pour les paris plus/moins de 2,5 buts

Euro Matches Moy Buts marqués Moy Buts encaissés Moy Buts Total Plus de 2.5 Moins de 2.5 Plus de 2.5 Gain/Perte Moins de 2.5 Gain/Perte Plus de 2.5 ROI% Moins de 2.5 ROI% 2000 6 1.50 0.50 2.00 2 4 -2.16 1.68 -36.0% 28.0% 2004 3 1.00 0.67 1.67 1 2 -1.31 0.84 -43.7% 28.0% 2008 4 0.75 1.00 1.75 1 3 -1.67 0.95 -41.8% 23.8% 2012 6 1.00 1.17 2.17 2 4 -0.93 0.84 -15.5% 14.0% 2016 5 1.20 0.40 1.60 0 5 -5.00 2.36 -100.0% 47.2% 2020 7 1.57 0.43 2.00 3 4 -0.26 -0.62 -3.7% -8.9% TOTAL 31 1.23 0.68 1.90 9 22 -11.33 6.05 -36.5% 19.5%