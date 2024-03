Zidane à l'OM ? Un ancien coéquipier vend la mèche

L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Thomas Gravesen, ne voit pas Zinedine Zidane prendre la tête de Manchester United.

Zidane a été associé au poste d'Erik ten Hag à Manchester United.





Mais Gravesen a déclaré à Discovery+: "J'ai parlé avec Zidane à Madrid il y a deux ans et il m'a dit qu'il n'y avait que trois postes qu'il aimerait accepter. Et ce sont Marseille, Madrid et l'équipe de France".





Le Danois a joué avec Zidane au Real de janvier 2005 à l'été 2006, lorsqu'il a quitté la Liga pour le Celtic.





"J'étais à Madrid il y a deux ans et il m'a dit exactement cela. Je lui ai également demandé s'il était prêt à redevenir entraîneur. Et là, il m'a dit qu'il n'y avait que des possibilités pour ces trois-là.





"Je dirais que l'équipe qu'il avait à Madrid était fantastique et qu'il a prouvé qu'il était prêt dès le début. À United, la situation est différente, il est très difficile de faire quelque chose avec l'équipe qu'Erik ten Hag est en train de construire en ce moment.





"Mais nous avons déjà vu, et nous l'avons observé dans notre petite Super League, que si le bon entraîneur arrive au bon moment, la situation peut changer."