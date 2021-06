Xhaka : "Cette équipe de Suisse est prête à écrire l'histoire"

Le milieu de terrain helvète assure que son équipe est prête avant d'affronter l'équipe de France, ce lundi en huitième de finale de l'Euro.

La Suisse se prépare pour tenter de réaliser l'exploit lundi soir à Bucarest face à l'équipe de France dans ces huitièmes de finale de l'Euro. Présent en conférence de presse à la veille du choc, le milieu de terrain Granit Xhaka a assuré que lui et ses partenaires étaient prêts.

"On n'a pas très bien démarré dans ce tournoi, mais on s'est qualifiés quand même", a d'abord analysé le joueur d'Arsenal après que la Suisse se soit qualifiée en qualité de meilleur troisième avec quatre points au compteur (un nul face au Pays de Galles, une lourde défaite contre l'Italie et une victoire salvatrice face à la Turquie).

"Maintenant, mon ressenti n'a pas changé. J'ai dit avant le début de la compétition que cette équipe de Suisse est prête à écrire l'histoire. Il ne faut pas se cacher, a-t-il poursuivi. Si on veut gagner cet Euro, il faut battre la France.

"On a analysé le jeu de la France. Il faudra jouer sur ses points faibles et ne pas la laisser jouer sur ses points forts. Il faudra se méfier des Français, des joueurs de classe mondiale, ne pas attaquer sans raison mais jouer avec intelligence."

Une rencontre entre deux équipes habituées à s'affronter dans les différents tournois majeurs depuis de nombreuses années maintenant, avec rarement une victoire helvète à l'arrivée.

Mais dans tous les cas, le match promet d'être engagé. "Il sera très important de bien rentrer dans ce match, dans les un contre un et de gagner les duels, dit encore Xhaka. Pour cela, il ne faudra pas être peureux et jouer au football. Ce ne sera pas une question de peur mais de plaisir.

"Si la France est très forte, la Suisse est sereine. C'est ce qu'on veut montrer lundi soir, malgré le grand enjeu de ce match pour nous. Mais il est le même pour la France. Ce sera un grand match pour toute la Suisse, car je le répète, on peut écrire l'histoire."

En jeu, une place en quarts de finale à Saint-pétersbourg, face au vainqueur du choc entre l'Espagne et la Croatie, vendredi prochain.