Werner réagit aux rumeurs d'un départ

Malgré une première saison compliquée à Londres, l'international allemand est déterminé à s'imposer chez les Blues.

Timo Werner a balayé toutes les questions sur son avenir à Chelsea, l'attaquant allemand étant déterminé à répondre aux attentes après avoir eu du mal à justifier son prix de 50 millions d'euros.

Le joueur de 25 ans est arrivé à Stamford Bridge à l'été 2020 avec une réputation florissante comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe. Les buts se sont cependant taris en Angleterre vu qu'il n'a signé que 12 réalisations dans toutes les compétitions. Malgré ce faible bilan, il ne baisse pas les bras et a hâte de redresser la barre.

Interrogé par The Telegraph sur le fait s'il se voyait ou pas à Chelsea la saison prochaine, Werner a déclaré: "Bien sûr. En termes de but et d'occasions manquées, c'était la pire saison, mais à la fin j'ai encore 27 contributions de buts. Je pense que je suis le premier de notre équipe dans ce domaine, donc ce n'était pas totalement mauvais et je ne pense pas à quitter le club cette année. Bien sûr que non. Et aussi pour l'année prochaine parce que je pense que nous avons un très bonne équipe et j'espère retrouver mon efficacité et pouvoir faire tout ce que l'on attend de moi. "

"J'espère faire mieux la saison prochaine"

Il a ajouté: "Je pense que les attentes de beaucoup de gens à mon égard, en dehors du club mais aussi à l’intérieur du club, étaient très élevées en raison de mon record de buts. J’ai également contribué à de nombreux buts l’année dernière dans mon ancien club, mais je pense que la principale raison pour laquelle ils m’ont amené ici dans le club c'est pour empiler les buts et peut-être qu'à la fin 12 buts et six assists en Premier League, ce n’est pas assez bien."

"Il faut dire que j'ai 12 buts et 15 passes décisives ou quelque chose comme ça dans chaque compétition et 27 contributions au total, ce n'est pas si mal dans ce qui est peut-être ma saison la plus malchanceuse, peut-être ma pire saison que j'ai eue depuis de nombreuses années. Si je marque la saison prochaine, j'espère que les gens seront peut-être plus heureux avec moi", a conclu l'ancienn sociétaire de Leipzig.