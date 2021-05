"Un match historique", Solskjaer veut battre Liverpool à tout prix

Ole Gunnar Solskjaer a décrit Manchester United contre Liverpool comme le "match le plus historique de tous".

United accueillera Liverpool à Old Trafford ce dimanche pour un duel qui n'aura probablement que peu d'incidence sur le classement final de la Premier League, United étant actuellement à 13 points de Manchester City.

Cependant, Solskjaer a insisté sur le fait que toute compétition entre les deux clubs les plus titrés du football anglais revêt une grande importance, et il ne se réjouira de rien d'autre que d'une victoire à Manchester.

Solskjaer a déclaré à MUTV: "C’est un grand week-end de football. C’est probablement le match le plus historique de tous."

«Chaque fois que nous jouons contre Liverpool, nous avons désespérément besoin de gagner. Il ne fait aucun doute que mes joueurs seront prêts et nous donnerons tout. C'est juste un match historique et fantastique à jouer. J'ai eu de bons souvenirs et de mauvais souvenirs, et assurons-nous que ce sera un bon souvenir."

La précédente rencontre de Liverpool avec United en Premier League cette saison n'a pas été à la hauteur des attentes, les visiteurs ayant raté une chance de marquer à Anfield. Alisson a effectué quelques arrêts cruciaux en fin de match alors que le match se terminait sans but, Bruno Fernandes et Paul Pogba étant tous deux coupables de gaspillage d'occasions de but. Les deux équipes se sont rencontrées à nouveau en FA Cup sept jours plus tard et ont produit un football bien plus offensif et plaisant.

United a terminé 33 points derrière Liverpool lors de sa campagne 2019-2020, mais a actuellement 13 points de de retard sur ses rivaux après 33 matches.

Les Red Devils sont déjà un point mieux lotis qu'ils ne l'étaient à la fin de la saison dernière, et Solskjaer est convaincu qu'une amélioration significative a été faite, lui qui a ajouté: «Nous nous sommes définitivement améliorés. Nous gagnons des matchs serrés - nous en avons gagné plus que l’année dernière et chaque match de la Premier League est serré.

«Nous l'avons dit tout au long de la saison - vous devez gagner des points à chaque match. C’est une grande différence entre une équipe dynamique et une nageant à contre-courant. »