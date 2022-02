Tottenham : Conte étale sa frustration

Tottenham a subi une défaite surprise 3-2 à domicile contre Southampton mercredi soir, et Antonio Conte ne pouvait pas cacher sa frustration après le match.

Conte étale sa colère

Les Spurs ont pris l'avantage deux fois dans le match mais se sont effondrés dans le dernier quart d'heure en concédant deux buts en fin de match et en subissant une défaite douloureuse.

Nous avons fait beaucoup, beaucoup d'erreurs " - Conte après la défaite des Spurs face à SouthamptonAP

Conte a déploré le niveau de concentration de son équipe et estime qu'elle doit apprendre à mieux gérer les matchs.

"C'est dommage parce que je pense qu'en première mi-temps nous avons eu un peu de mal contre eux mais en deuxième mi-temps, nous avons joué une bonne mi-temps et nous avons marqué un but mais ensuite nous avons dû essayer de garder le résultat jusqu'à la fin", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'après-match.

"Nous savons qu'il y a un long chemin à parcourir devant nous. Nous devons être meilleurs pour gérer le jeu dans différentes situations.

"Il y a beaucoup, beaucoup de parties du jeu. Il n'y a pas qu'une seule façon de jouer. Si vous perdez 2-1, vous devez peut-être faire plus attention à ne pas encaisser le deuxième but."

L'article continue ci-dessous

"En première mi-temps, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Plusieurs fois, la passe n'était pas bonne et nous avons trop risqué et nous nous sommes compliqués la vie aujourd'hui et je pense que cela fait partie du processus.

"Si vous devez essayer de vous améliorer, vous devez être plus précis dans vos passes."