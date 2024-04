"Si j’ai ça,…je resterai", Pape Gueye fixe ses conditions pour continuer à l’OM

Pape Gueye veut continuer avec l’Olympique de Marseille, mais sur certaines conditions bien précises. Le joueur dit tout.

En fin de contrat cet été, Pape Gueye peut s’engager avec un club de son choix ou continuer avec l’Olympique de Marseille en renouvelant son contrat. Même s’il est cité vers l’AS Monaco ou encore la Villarreal, le joueur a bien intention de poursuivre l’aventure à la Commanderie, qui l’avait aidé quand il était dans les mailles de la FIFA.

Gueye remercie Gasset qui lui fait confiance

S’il ne faisait pas partie des plans de Gennaro Gattuso, qui ne l’a pas inscrit sur la liste des joueurs de l’OM pour la Ligue Europa, Pape Gueye est un joueur sur qui compte Jean-Louis Gasset depuis son arrivée, le 20 février dernier. « On est sur le sprint final, je donne tout pour l’équipe, j’en profite pour remercier le coach Gasset qui, dès son arrivée, m’a remis dans l’équipe, je lui dédie mon but. Je suis concentré sur cette fin de saison, j’essaie de tout donner, je ne joue pas en Europe comme je vous l’ai dit, mais j’essaie d’aider l’équipe au maximum en championnat et après on verra ce que je fais par la suite », a lancé l’international sénégalais après la victoire de l’OM contre Lens (2-1) au cours de laquelle il a marqué le but décisif.

« Honnêtement, c’est dur, ça me fait mal parce que je n’ai pas cette chance d’aider l’équipe durant le match (en Ligue Europa). Ce sont des choix que j’ai acceptés. J’ai toujours tout donné avec ce maillot, je ne me suis jamais caché que ce soit aux entrainements ou en match. Que je sois remplaçant ou titulaire, je donne tout, encore plus avec un coach qui me montre beaucoup d’intérêt. C’est important sur ces matchs. Je ne sais pas ce que sera mon avenir mais ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois que j’aurais le maillot de l’OM, je donnerai tout », a-t-il ajouté.

Pape Gueye fixe ses conditions pour rester

Alors que Pape Gueye tourne autour de 100 000€ bruts mensuels, le Lion de la Téranga veut une revalorisation salariale proche de Valentin Rongier (330 000€ bruts mensuels). Ce qui aurait poussé le joueur à avoir été silencieux à propos des deux offres de l’OM, qui lui proposait 200 000€ avec des primes pouvant aller au-delà du million d'euros. Un silence qui a énervé les dirigeants phocéens. S’il est constamment cité sur le départ, Pape Gueye veut bien rester à l’OM, mais sur conditions.

Getty

« Ça va dépendre de plein de choses, ma priorité c'est mon temps de jeu et qu'on me respecte en tant que joueur important. Si j’ai ça, il n’y a aucun problème, je resterai », a déclaré Pape Gueye. Le message est passé. L’OM sait donc quoi faire.