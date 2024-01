Ligue 1, la décision surprenante de l'OM sur Pape Gueye

L’Olympique de Marseille a pris une décision radicale sur Pape Gueye.

Comme annoncé depuis quelques jours, l’OM compte faire le ménage au sein de son effectif. Le club, après avoir bouclé l’arrivée de quatre joueurs cet hiver, veut libérer les indésirables pour faire la place aux prochaines recrues. Ce qui a amené l’Olympique de Marseille à prendre une décision surprenante sur l’avenir de Pape Gueye.

Pape Gueye énerve l’OM

Revenu de son prêt au FC Séville l’été dernier, Pape Gueye n’a disputé que trois bouts de matchs avec l’Olympique de Marseille cette saison. Le milieu de terrain sénégalais était en effet sur le coup d’une suspension de quatre mois par la FIFA suite à son litige avec Watford. Conservé et soutenu par l’OM, l’international sénégalais a pu s’entrainer avec le club phocéen au point d’être en forme avec le Sénégal à la CAN 2023.

Cependant, les relations entre Pape Gueye et l’OM se sont dégradées ces dernières semaines. Alors qu’il a reçu deux offres de prolongation en décembre dernier, l’ancien havrais n’a pas répondu à la proposition de l’OM estimant l’offre en deçà de ses exigences. Une attitude qui a énervé le club phocéen qui ne souhaite plus le conserver. Selon Foot Mercato, l’OM a invité Pape Gueye à prendre la porte dès cet hiver surtout que le joueur est ciblé par certaines écuries anglaises dont Burnley.

L’OM veut se séparer de Pape Gueye cet hiver

L’Olympique de Marseille veut se séparer de Pape Gueye cet hiver. Mais le joueur, lui, ne souhaiterait pas bouger en milieu de saison. A en croire Foot Mercato, l’OM soupçonnerait le Sénégalais d’avoir déjà passé un accord avec un autre club. Par ailleurs, Marseille, qui ne sent plus l’engagement du joueur compte bien se séparer de lui avant la fin du mercato hivernal jeudi prochain.

« Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s'est très bien entraîné avec nous depuis l'été. Il avait un bon niveau d'engagement à l'entraînement. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur. La non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter : un de nos problèmes en ce moment est l'engagement », a notamment lâché le président marseillais, Pablo Longoria, en conférence de presse, lundi.