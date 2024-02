Ligue Europa : L'OM se passe de deux de ses recrues dans la liste UEFA

L’Olympique de Marseille vient de sacrifier deux de ses recrues hivernales dans la nouvelle liste transmise à l’UEFA pour la Ligue Europa.

Deux recrues sont déjà dans le regret d’avoir opté pour l’Olympique de Marseille. Après avoir terminé deuxième de la phase de groupes, le club phocéen va disputer les barrages contre les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Mais l’OM vient de poser un acte très en écartant deux de ses recrues dans sa nouvelle liste UEFA.

Plusieurs recrues ont débarqué à l’OM cet hiver

Après une première partie de saison mitigée, l’Olympique de Marseille, bien que ses ressources soient encadrées par la DNCG, n’a pas lésiné sur les moyens lors du mercato hivernal. Si certains joueurs, dont Renan Lodi ou encore Vitinha ont pris la porte de sortie, le club du Sud de la France a pu s’offrir quelques profils désirés.

En matière de nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille a pu faire signer trois joueurs. Il s’agit en effet de Quentin Merlin (défenseur) venu en provenance du FC Nantes, Ulisses Garcia (défenseur) en provenance de BSC Young Boys, Jean Onana (milieu) arrivé en prêt de Besiktas et Faris Moumbagna (avant-centre) venu en provenance du FK Bodø/Glimt.

Comme tout autre club de la compétition, l’Olympique de Marseille est invité à compléter sa liste avec trois nouveaux joueurs. En effet, l’actuel huitième du championnat de France a jugé bon de se passer des services de deux recrues.

A en croire les informations de RMC Sport, Marseille a jugé bon d’écarter le milieu de terrain Jean Onana et l'arrière gauche Ulisses Garcia. Sans surprise, Pape Gueye, qui est en conflit sur la question de son avenir avec le club phocéen, n'y figure plus non plus.

Par ailleurs, l’OM a préféré inscrire les noms de Quentin Merlin et Faris Moumbagna pour les barrages contre le Shakhtar Donetsk, le 15 février prochain. Luis Henrique, qui a fait son retour de prêt de Botafogo cet hiver, est également sur la liste complétée par l’OM.