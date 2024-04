Marseille – Lens : L’OM renoue avec la victoire en Ligue 1 (2-1)

L’OM affrontait Lens dimanche pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Score final, 2-1.

L’Olympique de Marseille recevait le Racing Club de Lens dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Dans ce choc du haut de tableau, c’est l’OM qui aura le dernier mot et s’offre enfin une victoire en championnat depuis cinq journées.

L’OM surprend Lens d’entrée de jeu

C’est décidément la journée des entames de folie en Ligue 1 ce dimanche. Comme lors de Lyon – Monaco, il fallait éviter d’être en retard au Vélodrome également ce soir puisque les filets tremblaient déjà dès la 1e minute. Sur une belle action collective, Iliman Ndiaye centrait dans la surface pour Pierre-Emerick Aubameyang qui marquait devant une défense lensoise attentiste (1-0, 1e). Lens avait juste après l’occasion de revenir au score mais Elye Wahi ne parvenait pas à cadrer son tir (3e).

Les Sang et Or insistaient avec Angelo Fulgini dont la tête n’était pas cadrée non plus (4e). Lens relâchait enfin la pression et les Marseillais en profitaient pour sortir de leur moitié de terrain. Aubameyang s’offrait d’ailleurs une occasion pour faire le break mais butait sur Brice Samba (12e). Les occasions allaient ensuite de part et d’autre mais ni Jordan Veretout (21e, 40e) côté phocéen, ni Kevin Danso ou encore Florian Sotoca (38e) ne trouvait pas le cadre. Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec l’avantage pour l’OM au tableau d’affichage.

L’OM met la pression sur Lens

De retour des vestiaires, les deux équipes lançaient toutes les deux des offensives. Iliman Ndiaye, d’abord pour l’OM, se faisait contrer par Frankowski (48e) avant que Fulgini ne manque le cadre sur sa demi-volée pour Lens (50e). Les Phocéens reculaient et laissaient Aubameyang exploiter la profondeur devant. Mais le Gabonais se heurtait à une défense lensoise, très bien en place. Les Sang et Or mettaient le danger sur le camp marseillais avec Danso qui reprenait un coup franc de la tête mais Pau Lopez était sur la trajectoire (64e).

Lens a mis du temps mais réussissait enfin à égaliser. Sur un centre venu de la gauche, Wesley Said, fraichement entré en jeu, trompait Lopez d’une tête imparable (1-1, 77e). Ismaila Sarr tentait sa chance quelques minutes après mais butait également sur Samba (82e). L’OM reprenait toutefois l’avantage grâce à Pape Gueye qui profitait d’une mauvaise relance de la défense et une passe d’Aubameyang pour tromper Samba (2-1, 85e). Lens forçait dans les dernières minutes mais ne trouvait pas la faille à l’image de la frappe d’Andy Diouf qui passait à côté (90+2). L’OM (7e, 44pts) regagnait enfin en Ligue 1 après cinq matchs sans victoire et reste dans la course pour l’Europe. De son côté, Lens (6e, 46opts) chute et est désormais sous la pression de…l’OM.