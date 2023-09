Sensation à l’OM ! Pablo Longoria fait machine arrière

Il y a quelques jours, Pablo Longoria a pris tout le monde à contre-pied en annonçant qu’il reste en poste. Mais tout est possible.

Le mauvais vent qui souffle sur l’Olympique de Marseille n’est peut-être pas encore prêt à connaître son épilogue. Malgré la nomination d’un nouvel entraîneur, le doute plane sur l’avenir de Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille.

Gattuso nommé, n’est-ce pas fini ?

En quête d’un entraîneur pour la Commanderie, l’Olympique de Marseille peut déjà se réjouir d’en avoir un depuis ce mardi. Mais avant d’en arriver à un choix définitif, plusieurs noms de coaches ont été cités proches de la cité phocéenne. Parmi ceux-ci, Christophe Galtier ou encore Zinedine Zidane, qui a recalé Pablo Longoria. Ce dernier n’est pas convaincu par le projet du club dans une telle situation.

Mais à défaut de ses priorités, Pablo Longoria a fini par se trouver un entraîneur confirmé, qui a fait ses preuves en Europe, notamment avec l’AC Milan et Naples. Il s’agit de Gennaro Gattuso, qui a été officiellement nommé nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, en remplacement de Marcelino, qui a démissionné une semaine plus tôt.

Longoria peut ne pas terminer la saison avec l’OM

En début de la semaine écoulée, une crise a secoué l’Olympique de Marseille. En effet, les dirigeants et les groupes de supporters du club ont tenu une houleuse réunion. A l’occasion, ces derniers ont réclamé la démission du président assorti des menaces et ont déploré le système de jeu mis en place par le désormais ex-entraîneur de l’OM, Marcelino. Ce qui a poussé le technicien espagnol à prendre la porte.

Si l’ancien coach de l’OM a décidé de ne pas prendre le risque de continuer, le président, quant à lui, a préféré rester en poste malgré les menaces qu’il dénonce, dont le parquet en a pris acte dernièrement, ouvrant une enquête.

Mais aux dernières nouvelles, Pablo Longoria pourrait ne pas aller au terme de la saison en cours avec l’Olympique de Marseille. Le dirigeant espagnol pourrait bien quitter le navire prochainement. Selon les informations de La Provence, à La Commanderie, où, à certains étages des bâtiments administratif et sportif, l'ambiance n'est pas à la franche camaraderie avec Pablo Longoria et les membres du directoire, on peine à croire qu'il va vraiment rester en poste toute la saison.

"Il a été bon dans la communication la semaine dernière et a réussi son coup sur le plan médiatique, mais il ne faut pas être dupe : personne ne sait s'il sera encore là dans quelques semaines...", indue-t-on en interne, rapporte le quotidien régional. A cet effet, Longoria pourrait suivre les pas de son compatriote, qui a quitté la tête de la barre technique.