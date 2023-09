OM, Pablo Longoria annonce sa décision !

Alors qu'il s'est mis en retrait depuis quelques jours du directoire de Marseille, Pablo Longoria vient de prendre une grande décision.

À Marseille, la question de l'avenir de Pablo Longoria à la tête du club marseillais vient d'être tranchée. Au cours d'une conférence de presse ce vendredi, le dirigeant marseillais a annoncé qu'il reste à la tête du club.

Longori a reste

Au terme d'une réunion houleuse tenue lundi entre les représentants des supporters marseillais, Pablo Longoria s'est senti humilié. Le dirigeant de 37 ans qui subit des critiques véhémentes avait décidé de prendre du recul par rapport au directoire de l'OM. Prenant la parole ce vendredi soir après plusieurs jours de mise en retrait, Longoria a annoncé sa décision de rester à la tête de Marseille contrairement à Marcelino qui n’a pas pu résister à la pression.

J'étais touché par l’élan de soutien populaire

A deux jours du clasico contre le PSG, le dirigeant de 37 ans a décidé de mettre fin au suspense par rapport à son avenir. Face à la presse ce vendredi, le président de l’OM a indiqué qu’il demeure à la tête du club Phocéen. Sa décision a été motivée par sa dernière longue conservation qu’il a eu avec le propriétaire du club, Frank McCourt.

« Je m’exprime ici en tant que président de l’OM. C’est la raison pour laquelle je vous ai convoqués ici. Je tiens à féliciter l’équipe pour l’état d’esprit montré à Amsterdam. Je vis des journées compliquées, avec beaucoup d’émotions. Je me suis exprimé cette semaine avec le coeur en tant qu’être humain. Aujourd’hui, c’est avec le costume de président de l’Olympique de Marseille. Je ne suis pas ici pour revenir sur ce qu’il s’est passé lundi, mais c’est simplement inadmissible. INADMISSIBLE. Durant la semaine, j’étais touché par l’élan de soutien populaire, les témoignages de confiance et d’affection des joueurs, salariés, supporters, acteurs du monde économique, politique et institutionnel. Ils ont compris la nécessité de changement. Aujourd’hui, j’ai eu une très longue conservation avec notre propriétaire McCourt et le conseil de surveillance. Ils m’ont affiché leur soutien inconditionnel. Cela me fait sincèrement chaud au coeur. Cela me montre tout l’amour, la passion et les bonnes choses autour de l’OM. Cela me donne beaucoup d’énergie. J’ai donc décidé de poursuivre ma mission de président de l’OM et je serai à Paris dimanche », a expliqué Pablo Longoria.

Longoria défie les supporters

Outre sa décision de demeurer président de l’OM, Longoria également annoncé qu’il porterait plainte contre certains représentants des supporters.« Dans la vie, je suis une personne de valeur. Je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation. Je dois aller au bout. J’ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte, pour que ça ne se reproduise plus. « a-t-il lancé.

Le dirigeant a aussi déclaré qu’il tiendra une réunion avec certains acteurs locaux. « La semaine prochaine, je vais commencer à réunir un certain nombre d’acteurs locaux pour mener à bien ma mission. On doit changer les choses ensemble. Je considère que c’est très important d’élargir les débats afin que ce qui s’est passé lundi ne soit plus accepté, ni ici, ni ailleurs, dans le monde. »