OM : Longoria menacé, le parquet de Marseille ouvre une enquête

Menacé par les supporters de l’Olympique de Marseille, le président de l’OM, Pablo Longoria, peut compter sur le parquet de la ville.

La crise entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les supporters du club va plus loin. La justice se saisit désormais du dossier. Le parquet de Marseille annonce l’ouverture d’une enquête sur les menaces dénoncées par Pablo Longoria récemment.

Longoria humilié à Paris

En début de la semaine écoulée, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenu une réunion houleuse avec les associations des supporters du club phocéens. Ces dernières, à l’issue de l’assise, ont réclamé le départ de Pablo Longoria, et déploré le système de jeu mis en place par Marcelino. A l’occasion, les supporters auraient menacé le président de mort s’il ne jette pas l’éponge. Des menaces, qui ont poussé l’entraîneur Marcelino et son staff à démissionner.

Fidèle à ses ambitions pour l’OM, Pablo Longoria a décidé de ne pas démissionner de son poste du président de la formation phocéenne. En effet, le dirigeant espagnol s’est rendu au Parc des Princes, dimanche, lors du Classique français entre le PSG et l’OM. Mais les siens ont été corrigés par les champions de France, qui s’imposent largement 4-0. Ceci malgré la sortie de Kylian Mbappé après la demi-heure de jeu.

Longoria dénonce des menaces, le parquet s’invite !

Avant le déplacement à Amsterdam (3-3), jeudi en Ligue Europa, le président de l’OM avait dénoncé des menaces de la part des supporters du club. Alors qu’il annonçait rester à la tête de la formation phocéenne, Longoria a fait savoir qu’il porterait plainte.

"Dans la vie, je suis une personne de valeurs, de très forte conviction. Je ne peux pas seulement me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qu'il s'est passé. Il ne s'agit pas d'alimenter un conflit. Non. Je veux simplement mettre fin à des comportements afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir. C'est ma responsabilité", avait déclaré Longoria, jeudi.

Ce lundi, la justice se saisit du dossier en ouvrant une enquête pour élucider les faits. En effet, selon les informations de La Provence, le parquet de Marseille a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire sur les "menaces" et "intimidations" dont s’est dit victime le président de l’OM, Pablo Longoria.

"Nous ouvrons une enquête sur la base des éléments exposés dans la presse. Nous n’avons pas reçu de plainte en l’état (de Pablo Longoria) mais je pense qu'elle devrait nous arriver dans la semaine", confirme la procureure de Marseille, Dominique Laurens.