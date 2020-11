Scholes détruit les joueurs de Man Utd : "On dirait des U10"

Paul Scholes a déclaré que la défense de était "comme le football des moins de 10 ans" après que l'équipe ait concédé des buts catastrophiques lors de sa défaite contre en .

Manchester United a avancé en masse pour un corner en début de match et n'a retenu personne pour se protéger contre les contre-attaques de ses hôtes turcs. Dès que United a perdu le ballon, Edin Visca a envoyé un long ballon dans le champ adverse depuis sa propre surface de réparation et Demba Ba a pu courir sans être contrôlé depuis sa propre moitié de terrain avant de battre Dean Henderson.

"C'est complètement dû à l'organisation, a déclaré Scholes. Sur un corner, vous avez sûrement toujours quelqu'un qui se trouve sur la ligne médiane."

S'exprimant sur BT Sport, l'ancien général du milieu de terrain de United a indiqué que l'assistant manager Mike Phelan avait dit à Nemanja Matic qu'il aurait dû couvrir la possible pause.

"C'est comme le football des moins de 10 ans, a déclaré Scholes. Vous pouvez le comprendre si c'est à la dernière minute et que vous allez marquer un but."

Mais cela s'est passé à la 12ème minute et pour Scholes, il n'y avait pas d'excuse. "C'est embarrassant. Ce que les quatre défenseurs faisaient, je n'en ai aucune idée. Sur le plan défensif, ils doivent prendre leurs responsabilités. Il faut parfois défendre le un contre un à Manchester United et ils semblent incapables de le faire."

35y 163d - Demba Ba is the second oldest African player to score a Champions League goal, behind only Didier Drogba, who was 36 years and 259 days old when he scored his final goal in November 2014. Unmarked. pic.twitter.com/mxyca6GMNZ