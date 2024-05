Sancho à Arsenal ? Emmanuel Petit valide

L'ancien défenseur d'Arsenal Emmanuel Petit a dit à son ancien club de tenter sa chance avec Jadon Sancho et de le recruter cet été.

Depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag à la tête de Manchester United, Sancho a été exclu du club, mais il s'épanouit en prêt en Allemagne. Petit pense qu'Arsenal pourrait récolter les fruits d'un éventuel recrutement de l'international anglais, de la même manière qu'ils ont relancé la carrière de Kai Havertz après une période difficile à Chelsea.

S'adressant à Grosvenor Sport, Petit a déclaré : « Je disais à quel point j'étais impressionné par Jadon Sancho en Ligue des champions sur les commentaires - il a l'air d'un nouveau joueur, tellement en forme, mince et explosif. Il est comme de la dynamite sur le terrain, tellement explosif sur le ballon avec [Karim] Adeyemi sur le flanc gauche - tellement difficile à attraper. Il est revenu à son meilleur niveau et Man United semble très loin de lui, alors si Arsenal le veut, pourquoi pas ? Vous pouvez mettre le meilleur joueur du monde à Man United en ce moment et l'équipe sera moyenne dans deux mois."

Le conseil de sage d'Emmanuel Petit à Arsenal

Sancho a inscrit trois buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues pour Dortmund depuis son retour en prêt en janvier. Il pourrait encore terminer la saison en tant que champion d'Europe, puisque l'équipe allemande rencontrera le Real Madrid en finale de la Ligue des champions le mois prochain.

Dortmund se rendra à Wembley pour la finale de la Ligue des champions et il n'y a pas de meilleure occasion pour Sancho de prouver qu'il a encore ce qu'il faut pour jouer au plus haut niveau. Remporter le trophée tant convoité augmenterait probablement ses stocks et susciterait un intérêt significatif avant la fenêtre de transfert de l'été.