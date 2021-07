Ripoll : "Les joueurs ont construit un esprit"

Le sélectionneur de l'équipe de France olympique a souligné l'état d'esprit de ses joueurs, à la veille du premier match face au Mexique.

L'équipe de France olympique n'est plus qu'à quelques heures de son entrée en lice dans les Jeux Olympiques de Tokyo, ce jeudi (10h) face au Mexique, pour le premier de ses trois matchs de poule dans le tournoi.

A la veille de ce rendez-vous des plus importants, Sylvain Ripoll s'est exprimé sur l'état d'esprit positif qui règne au sein d'une équipe qui a quelque peu peiné à se mettre en place du fait des refus de certains clubs de libérer leurs joueurs.

"Tout le monde a pu savoir les difficultés que l'on a eues pour composer la liste et le groupe. Mais tout cela est derrière nous. Très vite, on s'est projetés sur ces Jeux Olympiques avec ce groupe que l'on a construit", a assuré le sélectionneur.

"Les joueurs, se sont chargés sur le terrain et dans la vie de tous les jours de construire un esprit, un esprit qui sera important pour ces Jeux Olympiques et qui doit correspondre à ces valeurs que représentent les Jeux Olympiques.

De toute façon, je pense que l'on ne peut pas aller loin dans une compétition comme celle-ci si on n'a pas un groupe fort. Avec ce que l'on a réussi à construire en quinze jours - trois semaines, le groupe vit bien. Il y a beaucoup de respect des uns envers les autres."

Surtout, Ripoll a insisté sur l'alliage entre les joueurs expérimentés comme Gignac ou Thauvin et les nombreux jeunes présents dans le groupe. "Ils n'ont pas tous les mêmes carrières, forcément, certains démarrent, d'autres ont déjà beaucoup de vécu, mais pour l'instant la cohabitation humaine se passe très bien, et sur le terrain on a plutôt réussi de belles choses pour un premier match. J'espère que l'on en aura la confirmation lors des trois matches à venir."

Après le Mexique, les Bleus retrouveront successivement l'Afrique du Sud dimanche puis le Japon, mercredi prochain pour ce qui est de la phase de poules. Les deux premiers du groupe seront ensuite qualifiés pour les quarts de finale, avec l'espoir au final pourquoi pas d'aller chercher une belle médaille à trois ans des Jeux à Paris.