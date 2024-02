Real Madrid : Mbappé impose déjà son véto et réclame une recrue

Bien qu’il ne soit pas encore joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé commence déjà à donner de la voix à l’interne.

Kylian Mbappé, sauf retournement de situation, quittera le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison sportive en cours. Mais en dépit des nombreuses écuries, notamment anglaises, qui lui sont associées, le Real Madrid semble sa prochaine destination la plus probable. Alors qu’il n’y a pas encore signé, l’attaquant français donne déjà des ordres.

Kylian Mbappé attendu au Real

Kylian Mbappé va faire ses valises et quitter le club de la capitale française à l’issue de cette saison sportive en cours. S’il a renouvelé son bail en 2022 jusqu’en 2024 avec une année en option, le capitaine de l’Equipe de France ne veut pas activer ladite option. En effet, le joueur de 25 ans a déjà confié à ses dirigeants qu’il part en fin de contrat l’été prochain. Ce qui a poussé l’émir du Qatar et le président français Emmanuel Macron à lui faire leurs adieux énigmatiques lors du dîner, mardi soir.

Getty Images

Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour signer au club espagnol après la fin de son contrat au PSG. La presse espagnole a même indiqué que le joueur a déjà signé son contrat avec la Maison Blanche. Et Mbappé devrait être présenté à Madrid avant l’Euro 2024. Mais pour sa part, l’attaquant du PSG souligne que rien n’est encore fait en ce qui concerne une probable signature avec le Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Mbappé recommande son ami au Real Madrid

En froid avec Luis Enrique, qui n’aurait pas apprécié le timing de l’annonce de départ de son joueur, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid. Sa mère et agent, Fayza Lamari, s’est d’ailleurs rendue à Madrid afin d’avancer concernant les recherches de la future maison de son fils. Ce qui confirme la prochaine destination du meilleur buteur de la Ligue 1.

Getty

Alors que Kylian Mbappé aurait demandé au Real Madrid de signer son jeune frère, Ethan également, ce n’est pas la seule faveur que le capitaine des Bleus a demandée aux dirigeants du Real Madrid. Si Mundo Deportivo l’avait évoqué il y a quelques jours, c’est El Chiringuito qui vient de le souligner : Achraf Hakimi pourrait suivre Mbappé au Real Madrid.

Selon l’émission espagnole, le numéro 7 parisien aurait demandé à Florentino Perez de faire un effort pour recruter son ami et coéquipier, Achraf Hakimi. Les deux joueurs étaient même sur Barcelone la semaine écoulée quelques jours plus tôt avant le match nul contre Rennes (1-1) en championnat. Le Marocain sera un atout pour la Maison Blanche vu que les contrats de Lucas Vazquez et Dani Carvajal s’achèvent respectivement en juin 2024 et juin 2025.