Les adieux énigmatiques de Macron et l’émir du Qatar à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé était à l’Elysée mardi soir pour le dîner à l'occasion de la visite officielle de l'émir du Qatar.

A l’instar des hommes politiques, des affaires et de la culture, Kylian Mbappé était à l’Elysée, mardi soir, pour le compte du dîner officiel organisé pour la visite d'Etat de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, en France. Une occasion pour le président de la république française, Emmanuel Macron, de faire des adieux énigmatiques à Mbappé, qui quittera le PSG en fin de saison.

Macron fait ses adieux à Mbappé

Mardi soir, Kylian Mbappé a été accueilli comme un roi à l’Elysée. L'émir du Qatar était présent à ce dîner officiel tout comme l'homme d'affaires français, Bernard Arnault, patron du géant du luxe LVMH. Si la présence de Kylian Mbappé n’est plus à évoquer, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, était aussi à la table à côté de l'ancien président de la République et supporter du PSG, Nicolas Sarkozy. Le couple présidentiel a marqué de sa présence à cette assise. Si le renouvellement de contrat de Mbappé ne devrait pas être évoqué, le meilleur buteur de la Ligue 1 a quand même reçu des adieux de la part de ses dirigeants.

Après ce dîner, un échange amical a eu lieu entre l’émir du Qatar et l’attaquant du club francilien, Kylian Mbappé. Ceci sous les regards d'un Emmanuel Macron amusé, qui a en quelle que sorte regretté le départ du Bondynois en fin de saison. « Vous allez encore nous créer des ennuis », a ainsi lancé le président tout sourire à Kylian Mbappé, sans plus de détails. Pour sa part, l'émir du Qatar, à la toute fin de cet échange, a lâché un « bonne chance » à son joueur.

Mbappé quitte Paris cette saison

Après six années au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va faire ses valises et quitter le club de la capitale française à l’issue de cette saison sportive en cours. S’il a renouvelé son bail en 2022 jusqu’en 2024 avec une année en option, le capitaine de l’Equipe de France ne veut pas activer l’option. Le joueur de 25 ans a d’ailleurs confié à ses dirigeants qu’il part en fin de contrat l’été prochain.

Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour signer au club espagnol après la fin de son contrat au PSG. La presse espagnole a même indiqué que le joueur a déjà signé son contrat avec la Maison Blanche. Et Mbappé devrait être présenté à Madrid avant l’Euro 2024.