Kylian Mbappé et le Real Madrid, les dessous d'un accord

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, va bel et bien rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

Il n’y aurait plus aucun doute. Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’international français devrait rejoindre la capitale espagnole et le Real Madrid, mettant ainsi fin à un feuilleton qui dure depuis des années. Le PSG aurait d’ailleurs déposé les armes face à la volonté du joueur de donner une nouvelle direction à sa carrière.

Kylian Mbappé, un feuilleton sans fin

Comme chaque saison, Kylian Mbappé était encore au cœur de l’actualité lors du mercato hivernal. Le joueur a été annoncé proche d’un départ au Real Madrid l’été prochain et même à Liverpool par les médias. Le club madrilène a d’ailleurs contribué à alimenter les rumeurs en donnant un ultimatum au Français pour faire son choix. Un ultimatum auquel Mbappé n’a pas répondu, en tout cas, pas publiquement.

Du côté du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi, a fait savoir que le champion du monde était toujours au centre du projet du club et qu’il avait toujours une chance qu’il prolonge son bail. Mais Kylian Mbappé n'est sorti du silence que pour faire perdurer le suspens. Le Bondynois a confié début janvier après le Trophée des Champions (victoire 2-0 vs Toulouse), qu’il n'avait pas encore fait son choix. L’entourage du joueur est également monté au créneau pour démentir un accord avec le Real Madrid ou tout au club. Cependant, il semble que le feuilleton est arrivé à son terme.

Kylian Mbappé a choisi le Real Madrid

Nouvel épisode du feuilleton Mbappé ? Episode final ? Les questions restent ouvertes tant que Kylian Mbappé n’aura pas annoncé officiellement sa décision. Toutefois, la tendance est clairement à un départ du Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, Kylian Mbappé aurait choisi de rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Le média annonce d’ailleurs que le PSG aurait déposé les armes dans ce dossier.

« Ces derniers jours, le pessimisme a gagné tous les étages de la Factory, le siège du PSG. Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre, a tranché en faveur du Real Madrid, l’autre club de son cœur avec Paris. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qu’ils ont reçus du Bondynois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue 1 voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros, dont sept avec le PSG », écrit notamment le journal proche du club de la capitale. Par ailleurs, Le Parisien précise que la donne pourrait changer avec la participation de Mbappé aux JO qui pourrait peser. Toutefois, les chances de voir Kylian Mbappé revenir sur sa décision seraient très infimes.