Real Madrid, David Alaba de retour plus tôt que prévu ?

Blessé depuis plusieurs mois, David Alaba voit enfin le bout du tunnel s’approcher progressivement.

Victorieux d’un duel épineux contre le Celta Vigo samedi grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid joue gros dans les prochaines journées. Le club madrilène affronte mardi le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, mardi, pour un remake de la dernière finale avant de défier le Barça lors du Clasico, samedi prochain. Des rencontres pour lesquelles Carlo Ancelotti aurait préféré avoir un certain David Alaba sur le terrain. Mais le retour du défenseur autrichien est de plus en plus imminent.

Le Real Madrid serein pour David Alaba

Cela fait près d’un an que David Alaba n’a plus joué au football. L’international autrichien avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre 2023. Attendu pour faire son retour dans ce mois, David Alaba a subi des rechutes qui ont ralenti son processus de récupération. Ce qui avait même fait germer des spéculations sur une éventuelle retraite anticipée de l’arrière gauche madrilène. Des rumeurs démenties il y a quelques jours par l’ancien joueur du Bayern Munich.

Au Real Madrid d’ailleurs, on est très serein pour le retour de l’international autrichien. « Alaba (…) sera bientôt avec l'équipe », assurait Carlo Ancelotti avant le match contre le Celta Vigo. Quant au principal intéressé, il s’entraine seul depuis quelques jours et affiche une certaine progression dans sa phase de récupération. Si son retour est reporté pour le moment au mois de janvier 2025, l’optimisme est de mise du côté du Real Madrid qui espère compter sur son joueur le plus tôt possible. D’ailleurs, « une rechute est totalement exclue » pour David Alaba selon le club espagnol d’après les informations rapportées par Onze Mondial.