Real Madrid, les premiers mots de David Alaba après sa blessure

Le défenseur du Real Madrid, David Alaba, s’est exprimé pour la première fois depuis l’annonce de son forfait pour le reste de la saison.

Le Real Madrid vit une situation compliquée cette saison. Le club espagnol a perdu plusieurs joueurs sur blessure au cours des derniers mois. La dernière en date, c’est celle de David Alaba, obligé de faire une croix sur sa saison après une grave blessure. Deux semaines après donc son dernier match de la saison, l’Autrichien a enfin donné de ses nouvelles.

Getty Images

Alaba n’échappe pas à la poisse du Real Madrid cette saison

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le Real Madrid cette saison. En début de saison, le club avait déjà perdu Thibaut Courtois et Eder Militao pour toute la saison. Ensuite, les Merengues ont dû faire à plusieurs reprises sans Vinicius Jr, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni ou encore Jude Bellingham en raison des pépins physiques. Mais le ciel est tombé sur la tête des Blancos le 17 décembre dernier après la sortie sur blessure de David Alaba lors de la 17e journée de Liga (victoire 4-1 vs Villareal). Les analyses ont ensuite révélé “une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pour l’international autrichien, forfait pour le reste de la saison ainsi que pour l’Euro 2024 avec l’Autriche.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Les premiers mots de David Alaba

Opéré avec succès, David Alaba ne portera plus le maillot du Real Madrid cette saison. Quelques jours après l’annonce de son forfait, l’ancien défenseur du Bayern Munich a enfin livré ses premières impressions à travers un post sur son compte Twitter. L’international autrichien confirme en effet que c’est un épisode douloureux de sa carrière mais rassure qu’il reviendra encore plus fort.

« Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai fait face à quelques défis au cours de ma carrière, mais celui-ci est peut-être l'un des plus difficiles à ce jour. Cependant, non seulement j’accepterai ce défi, mais je l’affronterai de front et j’atteindrai le sommet de cette montagne. Merci à mes coéquipiers, au Real Madrid, à mes amis, à ma famille et à tout le monde pour votre amour et votre soutien », a écrit David Alaba.